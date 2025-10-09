Sidro di Fuoco, la bevanda per il sistema immunitario: moda o beneficio reale?

Un barattolo sul ripiano della cucina, dentro un miscuglio pungente di aceto di mele, aglio, zenzero e peperoncino. Non è un esperimento da laboratorio, ma la nuova mania che corre veloce su TikTok: il Fire Cider, ribattezzato in Italia “Sidro di Fuoco”. Secondo chi lo prepara, basterebbe un sorso al giorno per corazzarsi contro raffreddore e influenza.

Il fenomeno è diventato virale: decine di video, centinaia di migliaia di visualizzazioni, creator che lo presentano come l’elisir dell’autunno/inverno 2025. Ma dietro il racconto entusiasta dei social, la realtà è meno spettacolare perché la scienza, finora, non conferma nessuna delle promesse miracolose attribuite a questa bevanda.

Che cos’è il Sidro di Fuoco

Il Sidro di Fuoco non nasce sui social, in quanto secondo alcune fonti compare negli Stati Uniti tra gli anni ‘70 e ’80, come versione “moderna” di vecchi rimedi erboristici. La logica è semplice: si riempie un barattolo di aceto di mele e si lasciano in infusione per settimane ingredienti dal profilo forte, ovvero aglio, cipolla, zenzero, rafano e peperoncino.

C’è chi arricchisce la miscela con agrumi, curcuma o erbe aromatiche come rosmarino e timo. Dopo circa un mese si filtra il tutto e si beve a piccoli shot, magari addolciti con miele per renderli meno aggressivi.

Semplice da preparare, molto meno da mandare giù. Non a caso, in diversi video su TikTok le smorfie si sprecano: c’è chi lo definisce “carburante piccante”, chi “benzina per il sistema immunitario”. Berlo, quindi, non è certo un’esperienza di piacere.

I limiti (e i rischi) del sidro di fuoco

Nonostante ciò che circola sui social, non esistono prove sufficienti sul fatto che questa bevanda autunnale prevenga raffreddori o influenza. Persino la Cleveland Clinic lo etichetta come rimedio popolare privo di evidenze cliniche, e avverte che può dare più fastidi che benefici.

La preparazione casalinga, come riporta un articolo dell’Università del Minnesota, può rivelarsi terreno fertile per muffe e batteri se gli ingredienti non restano completamente immersi nell’aceto. A questo, sottolinea Medical News Today, si aggiunge l’effetto irritante della miscela: l’acidità combinata a spezie pungenti come pepe, zenzero e aglio può facilmente infiammare stomaco ed esofago, peggiorando gastrite e reflusso.

Nemmeno i denti sono al sicuro, perché un approfondimento di Healthline spiega che l’esposizione regolare all’aceto erode lo smalto in modo irreversibile.

Va però specificato che esistono alcuni possibili effetti positivi degli ingredienti utilizzati, tra cui il miglioramento della sensibilità all’insulina e dell’equilibrio glicemico, come evidenziato da una review pubblicata su BMC Complementary Medicine and Therapies.

Si tratta però di benefici circoscritti e non sufficienti a trasformare il Sidro di Fuoco in una cura o in un rimedio preventivo contro raffreddore e influenza. Se lo si vuole provare, l’unico approccio sensato è berlo con moderazione, meglio diluito e mai a stomaco vuoto.