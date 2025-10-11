Sei milioni di italiani con patologie agli occhi. Gli esperti oftalmologi:: "Spesso trascurate"

Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare: un terzo affronta una riduzione della vista invalidante. La salute degli occhi in Italia non è buona e potrebbe presto venire alla luce un’emergenza, per ora ‘silenziosa’. I pazienti spesso attendono mesi, se non anni, per una prima visita oculistica o per un intervento di cataratta e ciò accade in tutta Italia.

Un quadro in evoluzione analizzato a Palermo in occasione della quinta tappa regionale (dopo Bari, Roma, Genova e Milano) della campagna per la prevenzione e il trattamento dei disturbi e patologie oculari ‘La salute dei tuoi occhi non perderla di vista’, promossa da Apmo (Associazione pazienti malattie oculari), in collaborazione con Aimo (Associazione italiana medici oculisti) e Siso (Società italiana di scienze oftalmologiche), con il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), dell’intergruppo parlamentare ‘Prevenzione e cura delle malattie degli occhi’ e di altre 18 associazioni dei pazienti e società scientifiche.

Punto di riferimento è la ’Carta della salute dell’occhio’, realizzata da Apmo e frutto di un lavoro sinergico tra associazioni dei pazienti, società scientifiche, clinici, membri dell’Accademia, rappresentanti istituzionali ed elaborata con la supervisione di un board di elevato prestigio scientifico. Il documento tratteggia l’attuale realtà delle principali e più severe patologie oculari: retinopatie e maculopatie, cataratta, occhio secco, glaucoma e miopia.

"La promozione della salute dell’occhio è di cruciale importanza per sensibilizzare e informare la popolazione sulle condizioni cliniche oculari che a volte manifestano sintomi, ma spesso risultano del tutto asintomatiche – ha spiegato Teresio Avitabile, presidente Siso e direttore della Clinica oculistica dell’Università di Catania –. Da ciò l’importanza di sottoporsi a controlli oculistici regolari. La Carta della salute dell’occhio ha anche un secondo obiettivo, sensibilizzare le Istituzioni, in particolare i soggetti responsabili del finanziamento e dell’organizzazione dei servizi sanitari. L’occhio è costituito da tessuto nervoso e ogni danno a tale tessuto è irreversibile. Il fattore tempo è, quindi, determinante. Ritardi nell’accesso alle prestazioni, lunghe liste d’attesa, diagnosi tardive – ha concluso Avitabile – comportano conseguenze rilevanti per la vita dei pazienti, destinati a diventare ipovedenti a seguito di una patologia non trattata tempestivamente".