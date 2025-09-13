Se si segue una dieta fare esercizi di forza serve a non perdere la massa muscolare

Fino a qualche anno fa, l’opinione comune era che il ‘cardio’ – praticare attività in grado di aumentare i battiti del cuore, come la corsa o la camminata veloce – fosse il metodo migliore per dimagrire. Le evidenze scientifiche recenti, tuttavia, hanno contribuito a sfatare questo mito: sebbene il cardio abbia numerosi vantaggi (in primis, una migliore resistenza nelle attività quotidiane), è l’allenamento con i sovraccarichi ad agire sul metabolismo e, dunque, su una perdita di peso duratura. Influisce, infatti, sulla cosiddetta ‘ricomposizione corporea’, ovvero sul bilanciamento di massa magra (muscoli, ossa, organi), massa grassa e acqua corporea: è il rapporto fra questi elementi a definire salute, performance e forma fisica.

Sandro Bartolomei, docente di Teoria e metodologia dell’allenamento all’Università di Bologna: "Se si sta seguendo un programma di dimagrimento, è necessario che quest’ultimo coinvolga la massa grassa e non la massa muscolare. Occorre associare a diete appropriate l’allenamento della forza. Una perdita di massa muscolare nel corso del dimagrimento potrebbe annullare o ridurre gli effetti positivi del dimagrimento stesso".

‘Dimagrire’ non deve essere sinonimo di ‘calo di peso’. Il numero indicato dalla bilancia non racconta la qualità della composizione corporea: due persone con lo stesso peso possono avere corpi differenti. È bene spostare il focus dalla domanda "quanto peso?" a "di cosa è fatto il mio peso?" e abbinare una dieta a un programma di allenamento con carichi progressivi.

M.D.F.