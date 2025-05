Microbiota, 5 falsi miti da sfatare: cosa c'è da sapere per mantenere l'intestino in salute

Tutti i probiotici o le tisane detossinanti fanno bene alla nostra salute? C'è una eredità genetica immutabile? Basta assumere fibre per rimettere a posto l'intestino? Ci sono molte credenze popolari e, talvolta anche disinformazione, in questi 'assiomi'. Col rischio, però, non solo di non migliorare la propria salute ma persino di peggiorarla. Ecco cosa c'è da sapere sul microbiota, alleato della nostra salute.

Micriobiota, il secondo cervello

Il microbiota intestinale è considerato il nostro secondo cervello: l'ecosistema di microorganismi (batteri, virus, funghi, protozoi, archei) presente nel nostro intestino deve funzionare senza alterazioni per farci stare bene.

Questa centralina intestinale ha già dei superpoteri: rinforza il sistema immunitario contrastando la colonizzazione dei germi patogeni, influenza il metabolismo energetico e persino il nostro umore. Non solo: contribuisce alla sintesi dei principali nutrienti - vitamine e acidi grassi, solo per citare alcuni - agevolando il processo digestivo. E ancora: modula la quantità e l’effetto degli ormoni sessuali e la densità della massa ossea, partecipando all’assorbimento di calcio e vitamina D e influenzando la funzione del sistema nervoso.

Microbiota a rischio fake news

Prendiamo appunto a paragone il cervello: proprio per il suo straordinario funzionamento il microbiota è sempre più sotto i riflettori degli studi clinici, non solo in un’ottica di benessere ma anche di maggiore longevità. Con la crescita della popolarità, però, è sempre più esposto al rischio di fake news.

Manuele Biazzo, nutrizionista, biologo e divulgatore scientifico (è coach di 'Microbiota felice'), smentisce alcuni dei più diffusi falsi miti che è importante sfatare, invitando, chi cerca soluzioni concrete ai propri disturbi intestinali a rivolgersi a medici e professionisti del settore per prendersi cura del proprio equilibrio microbico in modo scientifico e personalizzato.

Ecco dunque 5 notizie false, o quantomeno non corrette, riguardanti il microbiota e le cure fai da te dei disturbi più diffusi che, talvolta, possono persino aggravare la salute.