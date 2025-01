Digiuno intermittente, la via della salute: i consigli per rimettersi in forma dopo le feste

Digiuno intermittente, la via della salute e della longevità. Ormai è un fatto assodato, lo dicono i medici e lo dimostra la scienza: l’antica pratica di digiunare per almeno 14 ore al giorno (sfruttando le ore di sonno) è un toccasana per l’organismo. Non è solo una pratica dell’ayurveda - che da millenni ‘racconta’ i benefici che rallentano perfino l’invecchiamento - lo promuovono anche medici autorevoli come gli oncologi Franco Berrino e Debora Rasio (autrice, tra gli altri, del libro ‘La dieta per la vita’) e l’immunologa Antonella Viola.

Non solo fa perdere peso - “Il digiuno intermittente 16/8 funziona davvero. Ero ingrassata 10 chili, non li ho più ripresi”, ha detto Antonella Viola al Corriere - ma aiuta soprattutto le cellule a reagire allo stress ossidatico e ripulire l’organismo dalle sostanze di scarto che a lungo andare favoriscono l’infiammazione, causa principale di moltissime malattie.

“Rinunciare al cibo per un determinato arco di tempo - spiega la dottoressa Debora Rasio - alleggerisce l’organismo dall’onere della digestione, uno dei processi vitali che richiede più energia: risparmiandola, il fisico potrà, così, impiegarla in altri importanti scopi quali detossificare, rigenerare, riparare e rinnovare le cellule danneggiate in altre sane (autofagia)”.

Digiunare è più semplice di quel che sembra. Ecco come fare con i consigli di Giuseppe Samir Sukkar, direttore responsabile dell'Unità di Dietetica e nutrizione clinica del Policlinico Irccs San Martino di Genova, che invita anche "a fare molta attività fisica, in maniera adeguata alla propria condizione di salute, per ritrovare la forma e il benessere generale".

Con "un apporto alimentare intenso - evidenzia l'esperto - procuriamo all'organismo fenomeni di infiammazione nei tessuti. Adeguare la dieta, quindi, è necessario per la guarigione, perché di guarigione dobbiamo parlare", aggiunge lo specialista.