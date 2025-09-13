Riflessioni sul giovane Holden. L’incapacità di chiedere aiuto e di accettarsi vulnerabili

Penna*

Lo confesso: verso fine luglio ho chiesto all’AI dei consigli di lettura per l’estate. Cercavo romanzi in cui i protagonisti di sesso maschile mostrassero sensibilità e fragilità, in linea con quanto scritto nel mio recente libro. Tra i vari suggerimenti ho scelto ‘Il giovane Holden’, di J.D. Salinger. Tutta la storia, ambientata nel 1951, si svolge nell’arco di tre giorni, dal momento in cui il diciassettenne riceve la comunicazione di essere stato espulso dal suo liceo, fino a quello in cui riprende contatto con la sorella minore. Holden passa di vagabondaggio in vagabondaggio, dilapidando qualche centinaio di dollari che aveva a disposizione, cacciandosi anche in qualche guaio.

La prosa rende molto bene il modo di ragionare di un adolescente: oscillazioni umorali repentine con le quali passa dall’entusiasmo alla depressione; girandola di valutazioni sulle persone che in un momento sono adorabili e il momento successivo detestabili; disprezzo degli altri e grande bisogno della loro vicinanza; cinismo e ingenuità. Essendo l’ennesima volta che è stato espulso da una scuola superiore ci si potrebbe aspettare scoraggiamento, depressione, abbattimento.

Reazioni che compaiono come schegge qua e là, ma che il protagonista sfugge, con la distrazione, la frequentazione di locali dove si beve (nonostante lui sia minorenne) e l’incontro con amici o amiche che chiama anche a ore piuttosto improbabili. Viene subito da chiedersi da cosa sia causata questa grande instabilità. Lo spunto arriva quando accenna alla morte di suo fratello minore, avvenuta un paio di anni prima, per una leucemia; fratello di cui conserva gelosamente il guantone da baseball. Quando parla di questo fratello, della famiglia e dei genitori, sembra trovare l’equilibrio e lascia intuire la profondissima ferita che quella morte ha causato in tutta la famiglia. Ferita di cui però non si occupa in nessun modo.

Le emozioni maschili che si incontrano in questo romanzo sono quelle usuali: a fronte della disperazione per la morte del fratello, Holden non chiede aiuto. Racconta, invece, di aver voluto rompere un sacco di oggetti. Ancora una volta quindi la rabbia prende il posto della tristezza, dello sconforto, di fronte ai quali la morte ci espone. Ci sono diversi momenti nel romanzo in cui il ragazzo si sente profondamente depresso e decide di chiamare qualcuno per fargli compagnia, salvo poi giocarsi molto male la loro presenza, facendoli scappare. Ogni volta rimane solo contro la sua volontà e cerca di spingere di lato la sua tristezza, cambiando locale. Salinger accenna con fulminei flash alla disperazione del protagonista, subito annegata in qualche whisky e soda.

Sono tutte occasioni mancate di apertura, di accettazione della nostra vulnerabilità. E di richiesta d’aiuto, che farebbero pensare a un lieto fine finalmente accessibile. Salinger scrive il suo capolavoro in cui ci si ritrova facilmente, non perché rappresenti un modello di ragazzo emotivamente maturo, ma proprio perché presenta tutti quei vizi emotivi e inibizioni in cui siamo imprigionati noi uomini.

*psicologo e psicoterapeuta

di coppia e familiare