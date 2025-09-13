Rientrare prima curare sonno alimentazione e fare con calma

Anticipare di un paio di giorni, se possibile, il ritorno a casa dalle vacanze per riadattarsi gradualmente, affrontare gli impegni in modo progressivo senza pretendere tutto e subito, organizzare le attività per priorità, curare il sonno, l’alimentazione e l’attività fisica, concedersi piccoli spazi personali e condividere il proprio stato d’animo con amici o colleghi.

Sono i consigli principali dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze per affrontare senza stress il rientro al lavoro dopo le ferie. Il ritorno alle attività lavorative, spiegano dall’Ordine, "può generare una condizione di malessere psicofisico conosciuta come ‘back to work blues’, che colpisce 1 italiano su 3, secondo quanto evidenziato dall’ultimo report Istat. Il passaggio repentino dalla vita lenta e rilassata delle ferie ai ritmi serrati e carichi di responsabilità del lavoro può avere effetti su umore, energia e motivazione, con sintomi diffusi come stanchezza persistente, insonnia, nervosismo, calo della concentrazione e tensioni muscolari".