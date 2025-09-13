Ricerche in Cardiologia. Prevenire ictus e morti improvvise utilizzando anche la risonanza magnetica

  1. Home
Un nemico invisibile che attacca il cuore. La morte improvvisa in giovani sani. In Toscana i medici lavorano per una prevenzione...

di Redazione Salus
13 settembre 2025
Un nemico invisibile che attacca il cuore. La morte improvvisa in giovani sani.

In Toscana i medici lavorano per una prevenzione attiva

e per limitare i casi. Anche

gli specialisti dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì hanno presentato uno studio su come ridurre i decessi usando la risonanza magnetica. Mentre a Milano, al San Raffaele, hanno scoperto una nuova mutazione genetica fra gli abitanti di un piccolo Comune dell’Avellinese. Il cuore in gravidanza, doppio lavoro, aumenta il rischio.

