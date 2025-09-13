Recuperato l’udito. Via il tumore e impianto a conduzione ossea

Successo per un intervento avvenuto solo qualche settimana fa in Piemonte e più esattamente ad Asti. Una donna ha recuperato l’udito grazie a un complesso intervento chirurgico eseguito dall’équipe di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico facciale dell’Ospedale Cardinal Massaia che ha sede ad Asti.

La paziente era affetta da un tumore dell’osso temporale già sorda dal lato opposto. L’équipe medica, guidata dal professore Roberto Briatore, primario facente funzioni, assistita dal Servizio di anestesia e rianimazione diretto dal professore Alessandro Bianchi e dal personale infermieristico del Blocco operatorio coordinato dalla dottoressa Roberta Sampietro, ha effettuato la rimozione del tumore con una tecnica microchirurgica avanzata (Petrosectomia subtotale). Nel corso dello stesso intervento, per la prima volta ad Asti è stato applicato un impianto a conduzione ossea: la trasmissione delle onde sonore avverrà attraverso la vibrazione della teca cranica.

"La protesi di ultima generazione – spiega il professore Roberto Briatore, primario facente funzioni – è attualmente considerata all’avanguardia e consente la percezione uditiva in assenza delle strutture dell’orecchio medio che per necessità erano state rimosse nell’intervento. Abbiamo evitato la sordità completa alla paziente che ha già iniziato il percorso riabilitativo: circondata dall’affetto dei suoi cari, potrà riprendere a breve la normale vita sociale".

