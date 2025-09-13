Quei segnali di sofferenza che la popolazione femminile non ascolta

La fragilità del cuore delle donne non si limita alla gravidanza, ma dipende anche dalla nostra incapacità di ’ascoltarne’ i segnali di sofferenza. È per questo che nella popolazione femminile è più alto sia il rischio di ‘ischemia o angina senza coronaropatia ostruttiva’ (INOCA-ANOCA) che di ‘infarto del miocardio senza ostruzione coronarica’ (MINOCA).

"Molte donne con dolore toracico cardiaco e ischemia o attacco cardiaco non hanno stenosi significative alle arterie coronarie, ma un restringimento di lieve entità, una disfunzione o spasmo dei piccoli vasi, che sfuggono nella diagnosi iniziale – spiega Simona Pierini, coordinatrice Gise Women e Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia e Unità Coronarica della ASST Nord Milano –. Il 50-70% di chi ha sintomi aspecifici e malattia coronarica non significativa all’angiografia è donna. Il sesso femminile, inoltre, presenta più spesso fattori di rischio cardiovascolari non classici, spesso aggravati da stress, disturbi dell’umore, fumo, malattie autoimmuni, o come conseguenza della menopausa. Eppure la consapevolezza del rischio cardiovascolare femminile è scarsa. L’infarto ha un ritardo di 10 anni nelle donne rispetto agli uomini, ma la mortalità è più alta, così come le complicanze".

Tanto pericolose quanto subdole sono anche le dissezioni coronariche spontanee (SCAD), che fanno parte di una patologia sistemica che interessa gli strati della parete vasale. Le donne giovani sono le pazienti maggiormente colpite dalla malattia, che può presentarsi come sindrome coronarica acuta, angina instabile o addirittura morte improvvisa.