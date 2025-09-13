Prevenire l’infarto e la morte improvvisa. Con una risonanza magnetica è possibile

Predire con una risonanza magnetica al cuore il rischio di infarto e morte improvvisa. È la ricerca portata avanti dagli specialisti dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì i cui risultati finora sono stati presentati di recente al congresso della Società europea di cardiologia ospitato a Madrid e tenutosi dal 29 agosto all’1 settembre 2025. Si tratta di "uno tra i più importanti appuntamenti internazionali del settore - sottolinea l’Ausl Romagna - che attrae ogni anno migliaia di specialisti da tutto il mondo e rappresenta un appuntamento fondamentale per la presentazione delle nuove linee guida cliniche cardiologiche di riferimento per la comunità medica".

La delegazione della cardiologia universitaria di Forlì, diretta da Carmine Pizzi, era composta da medici in formazione specialistica dell’Università di Bologna e da dottorandi attivi nel reparto forlivese: Luca Bergamaschi, Francesco Angeli, Matteo Armillotta, Sara Amicone, Damiano Fedele e Lisa Canton. La delegazione ha presentato numerosi lavori di ricerca. I medici forlivesi hanno presentato anche poster e relazioni orali su temi cruciali come l’infarto miocardico acuto, studiato sia sul piano diagnostico che terapeutico; la diagnosi e la gestione dei tumori del cuore; l’applicazione delle più moderne tecniche di imaging, spesso sviluppate in collaborazione con centri di ricerca stranieri. La delegazione è stata inoltre chiamata a moderare alcune sessioni del congresso. Non una presenza di circostanza, ma un contributo concreto alla comunità scientifica di tutto il mondo. In particolare, il dottor Damiano Fedele ha illustrato appunto la ricerca sul ruolo della risonanza magnetica cardiaca, utilizzata per stratificare la prognosi nei pazienti con cardiomiopatia non ischemica. "Lo studio - spiegano i medici di Forlì - ha fornito gli elementi per aiutare a capire quali pazienti con cardiomiopatia non ischemica sono a rischio di morte cardiaca improvvisa e a quali occorre fornire una protezione mediante defibrillatore, tramite l’utilizzo di parametri avanzati e score derivata della risonanza magnetica cardiaca".

Una patologia che colpisce il muscolo cardiaco non correlata alle ostruzioni delle arterie coronarie. Una condizione che determina l’indebolimento dell’organo influenzando la sua capacità di pompare il sangue in modo efficiente in tutto il corpo. Nel tempo, questo può portare a gravi complicazioni.

