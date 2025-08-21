Il potassio aiuta a prevenire la depressione: 7 minerali essenziali sotto la lente

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nutrients suggerisce che alcuni minerali essenziali, in particolare potassio, sodio e zinco, possono giocare un ruolo chiave nella riduzione del rischio di cadere vittima della depressione, il “male oscuro” che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità riguarda il 5% della popolazione adulta.

7 minerali essenziali sotto esame

Il lavoro è stato condotto da un team internazionale che ha analizzato i dati sanitari di oltre 22.000 persone provenienti da due grandi indagini nazionali: il National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) negli Stati Uniti e il Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) in Corea del Sud.

I ricercatori si sono concentrati su sette minerali essenziali (sodio, potassio, fosforo, magnesio, ferro, zinco e calcio) per capire la relazione tra la loro presenza nella dieta e le probabilità di andare incontro o meno a una forma di depressione. La scelta non è stata casuale: è infatti noto che questi sette elementi sono coinvolti nelle funzioni cerebrali, nella trasmissione dei segnali nervosi e nei processi infiammatori che hanno un ruolo nello sviluppo dei disturbi depressivi.

Il potassio funziona per tutti

A livello generale, è emerso che sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti le persone con livelli più alti di potassio nell’organismo mostravano il rischio più basso di soffrire di depressione.

Tuttavia, sono emerse differenze legate alle abitudini alimentari dei due Paesi: nella popolazione coreana il sodio, assunto ad alte dosi per effetto di piatti fermentati e zuppe tradizionali, sembra interagire con altri nutrienti in modo da influenzare positivamente l’umore; in quella americana, invece, lo zinco proveniente soprattutto da fonti animali appare avere un ruolo più rilevante nei meccanismi neurochimici che favoriscono la salute mentale.

In sintesi, una dieta equilibrata che includa una buona quantità di potassio, sodio e zinco - nel rispetto delle raccomandazioni nutrizionali - potrebbe rappresentare un valido alleato nella prevenzione della depressione.

Come assicurarsi in modo sano i 3 minerali

Per assumere buone dosi di potassio in modo salutare bisogna consumare regolarmente legumi (in particolare fagioli, lenticchie e ceci), frutta secca (mandorle, uvette essiccate), frutta disidratata (specie le albicocche) e ortaggi a foglia verde (a partire da spinaci e cavolini di Bruxelles). Tra la frutta fresca vanno invece preferite le banane e l’avocado.

Largamente presente negli alimenti trasformati o preparati industrialmente (pane, cracker, grissini, formaggi, salumi, dadi da brodo, salse pronte, alimenti in scatola), il sodio non dà invece problemi di assunzione, ma va al contrario controllato a tavola anche e soprattutto per scongiurare problemi di ipertensione.

Tra gli alimenti sani più ricchi di zinco spiccano le ostriche, veri e propri concentrati di questo minerale, ma anche il fegato di bovino, il grana padano, i semi di zucca e quelli di sesamo. Tra le altre fonti significative di questo prezioso minerale: anacardi, cereali integrali e polpo.