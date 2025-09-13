‘Posturale e movimento’. La nuova guida del fisioterapista. Marco Bucciarelli

Esce in libreria per ’Gremese’ un nuovo manuale pratico e illustrato con 160 esercizi di ginnastica correttiva dinamica per educare il corpo a muoversi in modo armonico, consapevole ed efficiente: ‘Posturale e movimento’, scritto dal fisioterapista, osteopata e istruttore Marco Bucciarelli (nella foto), propone un’opera che amplia e aggiorna i temi già affrontati nei suoi precedenti lavori, offrendo al pubblico un approccio ancora più completo alla ginnastica posturale dinamica. Il volume rappresenta infatti l’evoluzione naturale di ‘Posturale, che passione!’ arricchendosi di un’intera sezione inedita e di nuove sequenze pensate per il benessere quotidiano.

Diviso in 20 lezioni illustrate, con l’aggiunta di una lezione speciale di neurodinamica, un focus su 12 esercizi dedicati alla mobilità dell’anca e un’ampia appendice sulle posture corrette della vita quotidiana, il libro si rivolge tanto a chi pratica regolarmente attività fisica quanto a chi, reduce da lunghi periodi di inattività, desideri ricominciare a muoversi in modo sicuro ed efficace. Ogni esercizio è accompagnato da testi e da disegni chiari e intuitivi, realizzati da Benedetta Valli e Nune Kerobyan, che facilitano l’apprendimento anche dei movimenti più complessi.

"La ginnastica posturale dinamica – spiega l’autore – può esserci di grande aiuto nel mantenere la corretta postura e nell’allenare la nostra motricità. Non è vero che tutto funziona e che tutto va provato: esistono sequenze di azioni più efficaci di altre, e il metodo che propongo nasce proprio dalla mia esperienza quotidiana con centinaia di persone di tutte le età. Gli oltre 160 esercizi raccolti in questo volume vogliono essere un prezioso viatico per mantenersi attivi, flessibili e dinamici il più a lungo possibile".