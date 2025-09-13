Per i Romani è un ‘cibo da re’. Povero di calorie e grassi ma ricco di fibre e proteine

Nella storia, l’uso dei funghi risulta documentato fin dagli egizi, dai babilonesi, dai greci. Ai tempi dei romani erano considerati ‘cibo da re’, tanto che l’ovolo buono, Amanita caesarea, deriva il suo nome dal fatto di essere stato considerato una leccornia dagli imperatori. In Italia il consumo totale di funghi supera le 75mila tonnellate all’anno.

Perché sono così apprezzati? Perché sono poveri di calorie e grassi, ma ricchi di fibre, proteine, vitamine (in particolare del gruppo B e D) e minerali come potassio, selenio e fosforo. Contribuiscono alla salute del sistema immunitario e cardiovascolare, favoriscono il benessere intestinale grazie alle fibre e agiscono come antiossidanti, contrastando lo stress ossidativo. Sono adatti a diete ipocaloriche e a basso contenuto di grassi. Sono una buona fonte di fibre favorendo la regolarità intestinale, la digestione e il senso di sazietà.

Forniscono proteine di alta qualità e amminoacidi importanti come il triptofano e sono ricchi di vitamine del gruppo B, che supportano il metabolismo, e vitamina D, importante per la salute delle ossa. Contengono potassio, che regola la pressione sanguigna, selenio e fosforo, importanti per le ossa. Grazie a minerali come il selenio e composti come l’ergotioneina, i funghi combattono i radicali liberi e lo stress ossidativo.

Possono rafforzare le difese naturali del corpo grazie al loro contenuto di vitamine e minerali e contribuiscono a mantenere la salute del cuore regolando la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. I funghi possono essere consumati tutti i giorni, in ogni stagione: infatti conservano le loro proprietà nutrizionali anche quando sono essiccati o surgelati, rendendoli un alimento accessibile tutto l’anno. Inoltre il loro sapore sapido aiuta a esaltare i piatti, permettendo di diminuire l’uso del sale. Attenzione però alla digestione. La micosina presente nei funghi può rendere la digestione più difficile.

È sconsigliato il consumo ai bambini sotto i tre anni e a chi soffre di calcoli renali o problemi digestivi. In caso di sintomi di indigestione dopo il consumo, consultare subito un medico.