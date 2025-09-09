Fare colazione presto al mattino: il segreto per una vita più lunga. Lo studio: “Ecco come vivere pi sani”

Proprio vero che la colazione è il pasto più importante della giornata: l’orario nel quale viene fatta può infatti addirittura influire sulla longevità, soprattutto nelle persone anziane.

A rivelare la particolare correlazione è uno studio promosso dal Mass General Brigham, un sistema sanitario integrato britannico, e pubblicato su Communications Medicine. La ricerca evidenzia come consumare la colazione più tardi del solito sia associato a un aumento del rischio di problemi di salute e, nel lungo periodo, a una maggiore mortalità.

Più tardi è, peggio è

Il team guidato da Hassan Dashti, nutrizionista e biologo circadiano del Massachusetts General Hospital, ha analizzato i dati di 2.945 adulti residenti nel Regno Unito, di età compresa tra i 42 e i 94 anni. I partecipanti sono stati seguiti per oltre 20 anni, con raccolta di informazioni approfondite, inclusi regolari esami del sangue.

Oltre ad aver rilevato una riduzione della finestra giornaliera dedicata ai pasti, i ricercatori hanno osservato che con l’avanzare dell’età gli anziani tendono a consumare la colazione sempre più tardi nel corso della mattinata. Questo slittamento è risultato associato a vari disturbi fisici e mentali: depressione, affaticamento, cattivo sonno e anche problemi di salute orale.

Ma è anche emerso di peggio: secondo i dati raccolti nel lungo periodo di osservazione, una colazione in tarda mattinata è infatti risultata collegabile a un rischio più elevato di morte.

Una vera strategia di prevenzione

“I risultati del nostro studio dimostrano che un orario dei pasti più tardivo, in particolare una colazione posticipata, è correlato sia a problemi di salute che a un aumento del rischio di mortalità negli anziani”, ha spiegato il dottor Dashti. “Incoraggiare gli anziani a mantenere orari dei pasti regolari e coerenti potrebbe entrare a far parte di strategie più ampie per promuovere un invecchiamento sano e di conseguenza una maggiore longevità”.

Mantenere orari regolari dei pasti, facendo colazione nella prima parte della mattinata, è una regola per la salute da seguire non solo nella terza età. Con gli autori dello studio che sottolineano come questa indicazione assume ancora una maggiore importanza in un’epoca in cui l'alimentazione a tempo limitato e il digiuno intermittente guadagnano popolarità.