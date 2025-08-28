Un’alimentazione ricca di omega-3 protegge i tuoi bambini dalla miopia: i cibi da portare in tavola

Secondo uno studio epidemiologico pubblicato lo scorso anno sul British Journal of Ophthalmology, entro il 2050 quattro bambini su dieci saranno affetti da miopia. Una vera e propria epidemia, che può però essere arginata anche con corrette abitudini alimentari.

Secondo un altro lavoro scientifico, pubblicato recentemente sempre sul British Journal of Ophthalmology, una dieta ricca di acidi grassi omega-3 può infatti rappresentare un’arma in più nella prevenzione della miopia infantile. Al contrario, un elevato consumo di grassi saturi, come quelli contenuti in burro, carne rossa e olio di palma, sembra aumentare il rischio di iniziare molto presto a vederci male da lontano.

Perché gli omega-3 proteggono la vista

Condotta a Hong Kong, la ricerca ha coinvolto 1.005 bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, reclutati nell’ambito dell’Hong Kong Children Eye Study, un ampio progetto che monitora la salute visiva e i possibili fattori di rischio.

I piccoli sono stati sottoposti a regolari esami della vista e i loro genitori hanno compilato un dettagliato questionario alimentare che includeva 280 alimenti, suddivisi in dieci gruppi diversi. Inoltre, sono state fornite informazioni sul tempo trascorso dai bambini davanti agli schermi digitali, giocando all’aria aperta o essendo impegnati in attività di lettura e scrittura.

Un quarto dei bambini (per l’esattezza il 27,5%) è risultato essere già affetto da miopia e l’incrocio dei dati ha evidenziato un dato importante rispetto alla correlazione tra la dieta e la comparsa del disturbo visivo: chi assumeva più acidi grassi omega-3 aveva un rischio inferiore di diventare miope già in età infantile; mentre un elevato consumo di grassi saturi è risultato essere associato a un rischio maggiore.

Secondo gli studiosi, gli omega-3 hanno un ruolo protettivo nei confronti della vista perché migliorano il flusso sanguigno nella coroide, uno strato vascolare situato tra la sclera e la retina: si ha così una migliore ossigenazione dei tessuti che riduce il rischio di sviluppare precocemente una miopia.

Non solo per la salute degli occhi

Gli autori sottolineano che si tratta di uno studio osservazionale, che come tale non può dimostrare un rapporto di causa-effetto certo tra dieta e sviluppo della miopia. Inoltre, i dati alimentari si basano su questionari compilati dai genitori, con il rischio di errori di memoria o sottostima delle quantità. Infine, mancano misurazioni oggettive dei nutrienti attraverso specifiche analisi del sangue.

Pur con questi limiti, il lavoro suggerisce che un maggiore apporto di omega-3 possa costituire un effettivo fattore protettivo per prevenire la miopia nei bambini. In attesa di ulteriori conferme, inserire regolarmente nel menu alimenti ricchi di omega-3 nella dieta infantile rappresenta quindi una strategia utile non solo per la salute visiva, ma anche per il benessere generale e l’equilibrio psicologico dei piccoli.

Le principali fonti di acidi grassi omega-3

Gli omega-3 sono acidi grassi definiti essenziali, perché sono fondamentali per il corretto funzionamento e la salute del nostro organismo.

I pesci grassi sono le principali fonti di omega-3: acciughe, aringhe, sgombro, salmone, sardine, storione, trota e tonno sono ricchi soprattutto degli omega-3 EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico).

Alimenti vegetali come le noci, i semi di lino e l’olio di soia forniscono invece alte dosi di ALA (acido alfa-linolenico), che è il precursore degli omega-3 e che deve essere assicurato per forza da una corretta dieta perché non può essere sintetizzato dall’organismo.