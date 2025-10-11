Obiettivo prevenzione. Giocare d’anticipo come stile di vita

Ferri

Quante volte ci siamo sentiti dire "Prevenire è meglio che curare"? Infinite: qualche decennio fa, era diventato addirittura uno slogan pubblicitario che è rimasto fissato nella mente di varie generazioni. Pochi però sanno che a coniare questa espressione (sia pure in latino) è stato davvero un medico, il carpigiano Bernardino Ramazzini, tra Seicento e Settecento: "Longe præstantius est præservare quam curare" scriveva. Regola nata non solo dalla sua esperienza di medico, ma anche dall’osservazione e dalla valutazione dei rischi per la salute di chi svolgeva lavori artigianali: non a caso è considerato il padre della medicina del lavoro.

Oltre tre secoli dopo, "Prevenire è meglio che curare" dovrebbe essere lo stile di vita di tutti noi. Con molti assi in più da giocare, rispetto all’epoca di Ramazzini. Parliamo degli screening, soprattutto in campo oncologico (seno, prostata, ecc), ma anche cardiologico e neurologico, tanto per fare qualche esempio. Parliamo di fare almeno una volta all’anno gli esami del sangue. Parliamo dell’attenzione da dedicare preventivamente a udito, vista, denti, che possono rovinare la qualità della vita quotidiana in modo inaspettato. Parliamo della salute mentale: fino a qualche decennio fa era un vero e proprio tabù, uno stigma (’se vai dallo psicologo sei un matto’); oggi per fortuna le giovani generazioni hanno completamente sdoganato il fatto che la salute mentale è una parte fondamentale del nostro benessere. Parliamo di alimentazione corretta e movimento appropriato all’età e alla forma fisica: di stile di vita a 360°, insomma. Può sembrare un insieme di ’compiti’ ampio e faticoso, ma ne vale davvero la pena.