Obesità infantile supera la denutrizione: una svolta storica secondo l'Unicef

La “storica svolta” annunciata da un rapporto dell’Unicef. Ma non è un dato positivo: si tratta invece di una nuova emergenza che si affianca paradossalmente alla fame nel mondo

di Redazione Salus
18 settembre 2025
La fame nel mondo rimane una grande emergenza, resa ora quasi paradossale da un altro dato: per la prima volta i bambini e gli adolescenti obesi hanno superato quelli denutriti. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Unicef, che parla di “svolta storica”, ma non certo in termini positivi.

I dati del sorpasso

Secondo i dati raccolti in 190 Paesi dal 2000 al 2022, la quota di bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni che vivono in una condizione di sottopeso è scesa dal 13% al 10%. Nello stesso periodo, il numero di coetanei in sovrappeso è invece più che raddoppiato, passando da 194 a ben 391 milioni.

Il fenomeno è ancora più marcato se si considera l’obesità tra i più giovani: nel 2000 riguardava solo il 3% di bambini e adolescenti (circa 63 milioni in totale), mentre nel 2022 ha raggiunto l’8%, pari a 163 milioni nel mondo. E proprio quest’anno, secondo le proiezioni dell’Unicef, si sta verificando il sorpasso: la prevalenza dell’obesità (9,4%) risulterebbe per la prima volta superiore a quella del sottopeso (9,2%).

Lo sport da solo non basta

Nel presentare i nuovi dati, l’Unicef denuncia come l’incontrollata diffusione dell’obesità sia favorita dal fatto che i bambini sono letteralmente “bombardati” da pubblicità e promozioni di alimenti ultra-processati, ricchi di zuccheri, sale e grassi, spesso acquistati dai genitori anche perché più economici dei cibi freschi e nutrienti.

Secondo Katherine Shats, esperta legale dell’Unicef in materia di nutrizione, la responsabilità non è però delle famiglie, ma di pratiche commerciali “non etiche” e di una società incapace di proteggere i minori dagli ambienti alimentari malsani. L’Unicef contesta inoltre la “falsa narrazione” secondo cui l’attività fisica possa compensare una dieta povera di qualità: “È impossibile sfuggire alle conseguenze di una dieta squilibrata solo con lo sport”, avverte il rapporto.

Servono più controlli e restrizioni

L’Unicef invita i governi a intervenire con misure concrete e vincolanti. Chiede in particolare restrizioni severe alla pubblicità dei cibi non salutari rivolta ai minori, tassazioni su bevande zuccherate e snack ultra-processati e politiche che favoriscano la produzione e l’acquisto di alimenti freschi e nutrienti.

Infine, l’agenzia dell’Onu sottolinea che l’obesità infantile non è da considerare un problema individuale, ma va affrontata come una crisi collettiva che richiede decisioni politiche coraggiose. La lotta alla fame non è finita, ma oggi deve affiancarsi a una nuova sfida: garantire a tutti i bambini abitudini alimentari che favoriscano crescita sana.

