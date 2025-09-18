Obesità infantile supera la denutrizione: una svolta storica secondo l'Unicef

La fame nel mondo rimane una grande emergenza, resa ora quasi paradossale da un altro dato: per la prima volta i bambini e gli adolescenti obesi hanno superato quelli denutriti. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Unicef, che parla di “svolta storica”, ma non certo in termini positivi.

I dati del sorpasso

Secondo i dati raccolti in 190 Paesi dal 2000 al 2022, la quota di bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni che vivono in una condizione di sottopeso è scesa dal 13% al 10%. Nello stesso periodo, il numero di coetanei in sovrappeso è invece più che raddoppiato, passando da 194 a ben 391 milioni.

Il fenomeno è ancora più marcato se si considera l’obesità tra i più giovani: nel 2000 riguardava solo il 3% di bambini e adolescenti (circa 63 milioni in totale), mentre nel 2022 ha raggiunto l’8%, pari a 163 milioni nel mondo. E proprio quest’anno, secondo le proiezioni dell’Unicef, si sta verificando il sorpasso: la prevalenza dell’obesità (9,4%) risulterebbe per la prima volta superiore a quella del sottopeso (9,2%).

Lo sport da solo non basta

Nel presentare i nuovi dati, l’Unicef denuncia come l’incontrollata diffusione dell’obesità sia favorita dal fatto che i bambini sono letteralmente “bombardati” da pubblicità e promozioni di alimenti ultra-processati, ricchi di zuccheri, sale e grassi, spesso acquistati dai genitori anche perché più economici dei cibi freschi e nutrienti.

Secondo Katherine Shats, esperta legale dell’Unicef in materia di nutrizione, la responsabilità non è però delle famiglie, ma di pratiche commerciali “non etiche” e di una società incapace di proteggere i minori dagli ambienti alimentari malsani. L’Unicef contesta inoltre la “falsa narrazione” secondo cui l’attività fisica possa compensare una dieta povera di qualità: “È impossibile sfuggire alle conseguenze di una dieta squilibrata solo con lo sport”, avverte il rapporto.

Servono più controlli e restrizioni

L’Unicef invita i governi a intervenire con misure concrete e vincolanti. Chiede in particolare restrizioni severe alla pubblicità dei cibi non salutari rivolta ai minori, tassazioni su bevande zuccherate e snack ultra-processati e politiche che favoriscano la produzione e l’acquisto di alimenti freschi e nutrienti.

Infine, l’agenzia dell’Onu sottolinea che l’obesità infantile non è da considerare un problema individuale, ma va affrontata come una crisi collettiva che richiede decisioni politiche coraggiose. La lotta alla fame non è finita, ma oggi deve affiancarsi a una nuova sfida: garantire a tutti i bambini abitudini alimentari che favoriscano crescita sana.