Nuova terapia cellulare personalizzata contro il glioblastoma

Il glioblastoma è uno dei tumori cerebrali più aggressivi e difficili da trattare. Per chi riceve questa diagnosi, le opzioni terapeutiche sono ancora limitate. Ma una ricerca condotta dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e pubblicata oggi su Nature Communications apre una nuova strada: sfruttare le difese immunitarie del paziente per attaccare il tumore.

È questa la sfida raccolta dai ricercatori della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Il team guidato dalla dottoressa Serena Pellegatta ha messo a punto una strategia di immunoterapia personalizzata per il glioblastoma. Il nuovo approccio utilizza i linfociti T infiltranti il tumore (tr-TIL), cellule del sistema immunitario che, già presenti nella massa tumorale, tentano di eliminare le cellule del tumore, ma nel glioblastoma sono poche e spesso “esauste”, quindi poco funzionali.

Il metodo è stato sviluppato per isolare in laboratorio i linfociti T infiltranti il tumore funzionali e reattivi (tr-TIL), mantenendone invariata la memoria immunitaria. Questi linfociti, una volta reinfusi, sono potenzialmente in grado di eliminare le cellule tumorali. Bloccando la proteina PD-L1 i tr-TIL diventano più efficaci nel distruggere le cellule tumorali.

Il nuovo protocollo parte dal materiale asportato durante l’intervento chirurgico. I neurochirurghi raccolgono il tessuto tumorale, incluse le cellule immunitarie, con un particolare strumento: il dissettore ad ultrasuoni. Poi i ricercatori isolano i linfociti T “reattivi”, identificati dal marcatore CD137, e li coltivano in presenza di specifici fattori che ne favoriscono l’espansione e ne preservano memoria immunitaria e funzionalità.