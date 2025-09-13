Nelle persone under 40 lo stress è in aumento

In passato eravamo particolarmente insoddisfatti della vita durante la mezza età, una sorta di “gobba di infelicità” tra i periodi più felici della giovinezza e della vecchiaia. Ma oggi non è più così

Questa proverbiale gobba è ormai scomparsa, non perché le persone siano più felici nella mezza età, ma perché i giovani sono meno felici di quanto non lo fossero in passato.

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio coordinato da Alex Bryson dell’University College di Londra e pubblicato sulla rivista Plos One. "Abbiamo scoperto che lo stress è in aumento nella maggior parte delle persone sotto i 40 anni d’età, e che aumenta molto più rapidamente man mano che si scende nella fascia d’età".

"Quindi osserviamo un’inclinazione del disagio nel tempo, con i più giovani che lo sperimentano sempre di più". Precedenti ricerche basate su dati provenienti da 145 Paesi suggerivano che le persone erano più felici fino ai 30 anni d’età e dopo i 70, con un picco di infelicità intorno ai 50 anni.

Tendenze simili sembrano applicarsi anche agli oranghi e agli scimpanzè. Ma Bryson e i suoi colleghi hanno notato che il problema dell’infelicità sembra scomparso, sulla base dei dati delle indagini nazionali sulla salute mentale condotte negli Usa, che hanno coinvolto 10 milioni di adulti dal 1993 al 2024, e nel Regno Unito, su 40.000 famiglie dal 2009 al 2023.

Per capire se questo fosse vero a livello mondiale, i ricercatori si sono rivolti ai dati di Global Minds, un progetto di ricerca sulla salute mentale condotto dal 2020 su quasi 2 milioni di persone in 44 Paesi. Hanno così scoperto che in ogni nazione studiata, la curva dell’infelicità è stata sostituita da una linea gradualmente discendente, man mano che l’infelicità diminuisce con l’età.

Quindi, le persone di mezza età sono oggi più felici di prima? "Assolutamente no", dice Bryson: "Semmai, le persone di mezza età sono piuttosto nella media. Le cose - aggiunge - non sono cambiate molto per loro. Tutti i cambiamenti sono nella metà inferiore della distribuzione per età".

La nuova tendenza è più marcata nei Paesi anglofoni ad alto reddito, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, e più debole nelle aree dell’Africa con scarso accesso a Internet. In Tanzania, ad esempio, dove solo il 32% delle persone aveva accesso a Internet nel 2022, i giovani ‘sconnessi’ erano significativamente più felici di quelli ‘connessi’.

Secondo Bryson, ulteriori ricerche potrebbero contribuire a spiegare questi risultati. La ridotta felicità nei giovani potrebbe avere diverse spiegazioni, come un maggiore utilizzo dei social media o il fatto che siano stati particolarmente colpiti dall’isolamento causato dalla pandemia di Covid-19, nonché dalla difficoltà di accesso ai servizi di assistenza sanitaria mentale.