Mutazione genetica. Una nuova scoperta grazie ai Caposelesi

I risultati di uno studio condotto dall’Ospedale San Raffaele di Milano sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of the American College of Cardiology Advances (JACC): Heart Failure. Lo studio ha identificato una nuova mutazione genetica nel gene LMNA, associata a una forma grave di cardiomiopatia e a manifestazioni neuromuscolari più lievi, ma clinicamente rilevanti. La scoperta è il risultato di uno screening genetico-clinico, frutto della collaborazione tra neurologi, cardiologi e genetisti che ha coinvolto 234 persone appartenenti a un unico albero genealogico di Caposele, piccolo comune della provincia di Avellino.

L’analisi ha identificato 30 portatori della nuova mutazione genetica, pari al 12,8% del campione esaminato. Il 100% dei soggetti portatori della mutazione presenta anomalie cardiache, in molti casi non note all’anamnesi e quindi non trattate, e circa il 43% segni di coinvolgimento neuromuscolare. In alcuni soggetti, la diagnosi precoce ha consentito interventi tempestivi salvavita, come l’impianto di un defibrillatore o l’indicazione al trapianto di cuore. La campagna di screening è iniziata nel 2022 e si è conclusa nel giugno 2024, godendo della straordinaria partecipazione della comunità civile e medica locale. Il progetto è stato realizzato grazie all’impegno di sette specialisti del San Raffaele guidati da Simone Sala, cardiologo e aritmologo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, in collaborazione con Stefano Previtali, neurologo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e associato all’Università Vita-Salute San Raffaele e con Chiara Di Resta, docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele e ricercatrice dell’Unità di Genomica per la diagnosi delle patologie umane dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Le lamine sono proteine fondamentali per la struttura e la stabilità del nucleo delle cellule: formano lo ‘scheletro interno’ del nucleo, che protegge il materiale genetico e ne regola molte funzioni. Le mutazioni a carico del gene LMNA, che fornisce le istruzioni per produrre le lamine, sono di vari tipi e danno luogo a una famiglia di malattie denominate laminopatie. Queste patologie si manifestano con sintomi e segni molto eterogenei, che comprendono anomalie cardiache - dovute a un progressivo deterioramento della funzione del cuore - e neuromuscolari. Alcune di queste mutazioni sono anche responsabili di malattie rare e gravi, come la sindrome di progeria di Hutchinson-Gilford, che provoca invecchiamento precoce già in età pediatrica e ha ricevuto particolare attenzione in Italia grazie all’impegno divulgativo di Sammy Basso, giovane ricercatore affetto da questa patologia. Oltre alla progeria, le laminopatie comprendono anche cardiomiopatie familiari, distrofie muscolari e altre forme neuromuscolari complesse.

"La nuova mutazione del gene LMNA, identificata nel nostro studio, consiste nella delezione di una singola base del DNA, che può portare alla sintesi di una proteina non funzionale", spiega Chiara Di Resta. "Questo provoca una fragilità strutturale delle cellule, che nel tempo può tradursi in una cardiomiopatia dilatativa: il cuore si dilata, perde forza nella contrazione con relativa alterazione del sistema di conduzione elettrico".

"In tutti i portatori della nuova mutazione da noi identificata abbiamo in effetti osservato un coinvolgimento cardiaco le cui manifestazioni iniziali possono essere lievi e sottostimate, con il rischio però di un peggioramento repentino. Queste alterazioni cardiache infatti possono comprendere disturbi nel modo in cui il cuore trasmette gli impulsi elettrici, senza causare iniziali sintomi evidenti, ma instaurando poi una vera e propria aritmia cardiaca severa", spiega Simone Sala.

Aggiunge Stefano Previtali: "La nuova mutazione, pur risultando principalmente in malfunzionamenti cardiaci, determina anche un coinvolgimento neuromuscolare in circa il 40% dei portatori. Le manifestazioni includono debolezza muscolare e difficoltà motorie, che possono variare in gravità e insorgenza". "In un’epoca in cui la ricerca sembra appannaggio esclusivo dei laboratori, l’esperienza di Caposele ribalta la prospettiva: qui la scienza è nata dalla popolazione, grazie alla grande determinazione e collaborazione di una comunità intera - concludono Sala, Previtali e Di Resta -. È stato l’incredibile lavoro di ‘memoria collettiva’ dei Caposelesi a fornire la base per il tracciamento genetico".