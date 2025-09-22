I mirtilli rafforzano il sistema immunitario dei neonati: cosa fare durante lo svezzamento

I mirtilli sono un alimento prezioso per l’infanzia. Lo assicura un nuovo studio condotto dall’Università del Colorado Anschutz, secondo il quale introdurre questi frutti di bosco già durante lo svezzamento contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, ridurre i sintomi allergici e favorire lo sviluppo di un intestino sano.

Mirtilli liofilizzati in polvere

I ricercatori hanno seguito 61 neonati dell’area di Denver, di età compresa tra i cinque e i dodici mesi. I piccoli partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: uno ha assunto quotidianamente polvere di mirtilli liofilizzati, l’altro una polvere placebo. I genitori potevano poi continuare a nutrire i loro figli come di consueto.

Per monitorare gli effetti, sono stati analizzati campioni di sangue e feci ogni due mesi, valutando cambiamenti nel microbiota intestinale (costituito da oltre mille batteri che normalmente vivono all’interno del nostro tratto gastrointestinale ed elemento fondamentale per la salute generale), marcatori immunitari e possibili effetti collegati ad allergie.

Difese più forti, intestino più sano

I neonati che avevano assunto la polvere di mirtilli hanno mostrato una riduzione dei sintomi allergici preesistenti, segnale di un sistema immunitario più attivo, e una diminuzione dei livelli di infiammazione. Inoltre, il microbiota è andato incontro a positivi cambiamenti, considerati favorevoli tanto alla salute dell’intestino quanto a quella di tutto l’organismo.

Secondo i ricercatori, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Nutrition, anche solo pochi mirtilli al giorno possono sostenere la salute a lungo termine, favorendo una corretta crescita nella prima infanzia e quindi in età pediatrica.

Come inserire i mirtilli nella dieta dei piccoli

Lo studio non si limita a descrivere i benefici riscontrati, ma offre anche indicazioni pratiche per introdurre i mirtilli nella dieta dei più piccoli.

Per i neonati in fase di svezzamento i nutrizionisti raccomandano di proporre i mirtilli sotto forma di purea o frullato, così da garantire sicurezza e digeribilità. Per i bambini un po’ più grandi, invece, i frutti possono essere schiacciati o tagliati a pezzetti, sempre per scongiurare rischi di soffocamento.

Questi accorgimenti permettono di garantire un alimento ricco di nutrienti e antiossidanti in modo semplice e sicuro. A tutto vantaggio di una maggiore efficacia del sistema immunitario e di un intestino in salute, oltre che di un migliore controllo delle reazioni allergiche già a partire dai primi mesi di vita.