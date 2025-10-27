Miele di acacia e sistema immunitario: la scoperta dei microRNA che resistono alla digestione

Miele: non più dolcificante naturale, bensì potenziale alimento funzionale capace di “comunicare” con il corpo umano. Si tratta della visione che emerge dallo studio condotto dal gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Erika Cione, che ha analizzato il miele di acacia per comprenderne il possibile ruolo nell’immuno-nutrizione. L’équipe, composta anche da Olubukunmi Amos Ilori, Paola Tucci, Maria Cristina Caroleo e Roberto Cannataro, ha individuato nel miele specifici microRNA, minuscole molecole di RNA non codificante, in grado di resistere ai processi digestivi e potenzialmente capaci di influenzare le difese dell’organismo in modelli di laboratorio.

Lo studio è stato realizzato attraverso un modello di digestione in vitro, il protocollo INFOGEST 2.0, che consente di simulare le fasi della digestione umana senza ricorrere all’uso di animali da laboratorio. Grazie a tecniche avanzate di biologia molecolare, i ricercatori hanno verificato la stabilità dei microRNA nel miele di acacia anche dopo la digestione, ipotizzando che possano resistere ai processi digestivi e potenzialmente esercitare un ruolo biologico nell’organismo umano.

Cibo e segnali epigenetici

L’indagine si inserisce in una nuova visione della nutrizione, in cui il cibo viene considerato un veicolo di segnali biologici e non soltanto di calorie. I ricercatori hanno osservato che, dei diciassette microRNA analizzati, cinque sono stati confermati con tecniche di qPCR: solo uno è risultato degradato dopo la digestione in vitro. Le successive analisi bioinformatiche hanno mostrato che molti dei microRNA sono coinvolti in pathway regolatori del sistema immunitario. Ciò significa che, almeno in teoria, potrebbero partecipare alla modulazione delle risposte immunitarie dell’organismo.

I risultati rafforzano osservazioni precedenti sul miele millefiori, dove molecole simili erano già state identificate e messe in relazione con processi biologici essenziali, persino paragonabili a quelli presenti nel latte materno. Insieme, questi studi sostengono il concetto di miele come alimento dotato di proprietà bioattive e di potenziale valore immuno-regolatorio, aprendo la strada a nuove strategie preventive basate sull’immuno-nutrizione.

Benefici riconosciuti del miele

Anche al di là delle nuove scoperte sui microRNA, la letteratura scientifica attribuisce al miele diverse proprietà già consolidate. Da anni viene studiato per il suo contenuto di polifenoli, flavonoidi e tannini, sostanze antiossidanti in grado di contrastare lo stress ossidativo e l’infiammazione. Alcune ricerche hanno osservato che il miele di acacia possiede un profilo antiossidante significativo, capace di neutralizzare radicali liberi e contribuire alla protezione cellulare.

Tra i benefici del miele sono documentate anche proprietà antimicrobiche e lenitive, che spiegano l’uso tradizionale del miele nel trattamento di irritazioni della gola o piccole ferite. Tuttavia, l’interesse della comunità scientifica negli ultimi anni si è spostato verso la possibilità che il miele contenga componenti bioattivi capaci di interagire con il genoma umano.

L’idea che molecole di RNA di origine alimentare possano influenzare i geni o la risposta immunitaria rappresenta una delle frontiere più affascinanti della biologia nutrizionale contemporanea, anche se i meccanismi e gli effetti nell’uomo restano da chiarire. La scoperta dei microRNA suggerisce che il miele possa avere un ruolo più complesso, in parte ancora da decifrare.