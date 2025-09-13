Maria, 102 anni e un nuovo femore. Successo di équipe e mix di professionisti

Ha 102 anni appena compiuti e Maria cammina senza dolore con il suo femore nuovo. Operata tempestivamente dopo una brutta caduta in casa e iniziata la fisioterapia, dopo soli 4 giorni camminava sorridente in reparto con il deambulatore. Accade a Verona, all’azienda ospedaliera universitaria integrata, dove la donna è stata operata a fine luglio dagli specialisti della Unità di Ortopedia e traumatologia diretta da Bruno Magnan, e ha iniziato subito la fisioterapia. Dimessa dopo 10 giorni ha proseguito la riabilitazione a domicilio e adesso all’ultimo controllo dopo un mese si conferma la buona riuscita del trattamento, senza complicanze post operatorie.

"La presa in carico e il recupero della signora Maria - si legge in una nota dell’azienda - sono stati possibili grazie al team del Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale- frattura del collo del femore), attivo nella Unità di Ortopedia e traumatologia dal 2017. L’eccellenza di questo approccio risiede nella sua multidisciplinarietà e nell’adozione di una check-list ortopedico-geriatrica con diverse figure professionali".

Fondamentale la valutazione preliminare del triage anestesiologico del paziente, che concede o meno il nullaosta all’intervento ed eventualmente richiede la valutazione di altri specialisti. Dopo l’intervento, Maria ha iniziato subito un percorso riabilitativo che l’ha portata, in pochi giorni, a camminare con il deambulatore lungo i corridoi del reparto. La sua determinazione, unita al lavoro del team sanitario, ha reso possibile un recupero rapido e sicuro.