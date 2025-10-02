Ecco perché il mango aiuta a prevenire il diabete: gli effetti benefici su glicemia e insulina

Non bisogna farsi ingannare dalle tabelle nutrizionali. Almeno non da quella del mango: a dispetto del suo elevato contenuto di zuccheri naturali, questo frutto tropicale può infatti avere un ruolo importante nella prevenzione del diabete.

Una recente ricerca guidata dalla nutrizionista clinica Raedeh Basiri, professore associato al Dipartimento di nutrizione e studi alimentari della George Mason University (Usa), ha infatti dimostrato che un regolare consumo quotidiano di mango aiuta a migliorare il controllo della glicemia e la sensibilità all’insulina prodotta dal pancreas negli adulti affetti da prediabete, cioè con valori di glucosio nel sangue più alti del normale (iperglicemia).

Mango contro snack “light”

Per sei mesi, Basiri e il suo team hanno monitorato due gruppi di 24 partecipanti: il primo ha consumato un mango fresco al giorno (contenente circa 32 g di zucchero), mentre il secondo ha ricevuto una barretta di cereali a basso contenuto di zuccheri (11 g totali).

Durante tutto il periodo di osservazione, i ricercatori hanno misurato livelli di glucosio nel sangue, risposta insulinica e variazioni del grasso corporeo: tutti indicatori del rischio di diabete. In maniera sorprendente, il gruppo “mango” ha fatto registrare un miglioramento significativo nel controllo della glicemia, una maggiore sensibilità all’insulina e una riduzione della massa grassa, superando in benefici il gruppo “barretta light”.

Perché gli zuccheri della frutta sono migliori

“Non è solo il contenuto di zucchero a essere importante, ma il contesto alimentare generale”, ha spiegato la professoressa Basiri, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Foods. Secondo la studiosa, gli zuccheri naturalmente presenti nei frutti come appunto il mango sono accompagnati da fibre, vitamine e nutrienti che esercitano un effetto protettivo, a differenza degli zuccheri aggiunti negli snack confezionati.

Lo studio rappresenta il primo esperimento clinico a lungo termine che evidenzia i benefici del mango sul metabolismo e sulla composizione corporea nel prediabete. Basiri e il suo team puntano ora a incoraggiare l’inclusione della frutta in senso generale come parte di una strategia alimentare pratica e sostenibile per prevenire l’insorgenza del diabete nelle persone a rischio.

Sintomi e cura del prediabete

La condizione di pre-diabete spesso non viene riconosciuta e per questo risulta particolarmente pericolosa. In molti casi i sintomi collegati all’iperglicemia compaiono quando il problema è già presente da tempo e possono essere diversi: sensazione di stanchezza e generale malessere, aumento della sete (polidipsia) come della necessità di urinare (poliuria), perdita di peso senza apparente motivo, dolori addominali.

La diagnosi avviene con un semplice esame del sangue e il trattamento prevede per prima cosa un cambiamento degli stili di vita: controllo del peso anche con l’attività fisica, dieta equilibrata con limitazione dei cibi ipocalorici e di quelli zuccherati, a partire dalle bibite gassate. Nelle situazioni particolarmente complicate può anche essere associata una cura farmacologica decisa dal medico.