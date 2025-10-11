Malati di Alzheimer. La riabilitazione è parte integrante alla cura della demenza

In occasione del XIV Mese Mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata Mondiale Alzheimer, Federazione Alzheimer Italia presenta il Rapporto Mondiale Alzheimer 2025, redatto da Adi – Alzheimer’s Disease International. Il documento accende i riflettori su un tema ancora poco considerato: la riabilitazione nella demenza. Attraverso analisi di esperti e casi studio, dimostra come questa consenta alle persone con demenza di mantenere più a lungo le funzioni cognitive, l’autonomia e la partecipazione sociale, prolungando la permanenza a casa e migliorando la loro qualità della vita e quella dei caregiver. Non è solo una questione di dignità, ma anche di sostenibilità economica: preservare le capacità delle persone significa ritardare l’ingresso in struttura e ridurre i ricoveri ospedalieri, con un risparmio significativo per i sistemi sanitari e sociali.

Nonostante queste evidenze, in Italia e nel mondo l’accesso rimane limitato e frammentario. Il Rapporto invita a considerare la riabilitazione come un diritto delle persone con demenza e a integrarla nei Piani nazionali in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone.

Il documento internazionale converge con le linee guida per la diagnosi e il trattamento della demenza redatte in Italia dall’Istituto Superiore di Sanità, che confermano il valore degli interventi riabilitativi e psicosociali come parte integrante dell’assistenza accanto ai farmaci. Raccomandano infatti la riabilitazione e i training cognitivi, capaci di sostenere memoria e attenzione.