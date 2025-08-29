Lo sapevi che i broccoli ti proteggono dal tumore al colon? Ecco le dosi perfette per la prevenzione

La verdura fa bene all’attività dell’intestino, ma broccoli e cavoletti di Bruxelles possono fare ancora meglio: proteggere dal tumore al colon.

Una recente revisione sistematica di più studi, pubblicata su BMC Gastroenterology, ha accertato che chi consuma più verdure crocifere ha un rischio inferiore del 20% di sviluppare questa forma di cancro rispetto a chi le porta in tavola con meno frequenza.

Il segreto negli isotiocianati: cosa sono

I ricercatori hanno analizzato i dati di 17 corposi lavori internazionali, per un totale di 639.539 partecipanti e 97.595 casi di cancro al colon diagnosticati. L’obiettivo era capire se esistesse una relazione tra il consumo di verdure crucifere - come broccoli, cavoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles - e la probabilità di sviluppare questo tipo di tumore.

La risposta è stata nettamente affermativa e il segreto sta nei glucosinolati, di cui broccoli & Co. sono ricchi al pari di altre sostanze utili al benessere dell’organismo come flavonoidi, fibre, vitamina C e carotenoidi. Una volta masticati, i glucosinolati vengono infatti scomposti in composti bioattivi detti isotiocianati, che diverse ricerche hanno dimostrato poter giocare un ruolo fondamentale nel bloccare la formazione e proliferazione di cellule tumorali.

La quantità raccomandata

Considerando che non tutti ne amano il sapore, l’altra buona notizia sta nel fatto che non servono quantità esagerate di queste verdure per favorire la salute dell’intestino.

Sempre dall’analisi della grande mole di dati proveniente dagli studi presi in considerazione, 20 grammi al giorno di broccoli o cavoletti di Bruxelles - equivalenti a una piccola porzione - sono sufficienti per iniziare a beneficiare della loro azione protettiva. L’effetto massimo si ottiene tra i 20 e i 40 grammi quotidiani, mentre quantità superiori non sembrano aumentare ulteriormente i benefici.

Il tumore al colon: un nemico diffuso e insidioso

Quello al colon è il terzo tumore più comune al mondo e la seconda causa di morte oncologica, con circa 1,9 milioni di nuove diagnosi ogni anno. Si tratta di una malattia particolarmente insidiosa, perché spesso rimane silente nelle fasi iniziali e viene così diagnosticata quando è già in uno stadio avanzato e quindi più difficile da affrontare.

Molti fattori influenzano il rischio di sviluppare il tumore al colon (dall’età alla familiarità genetica), ma la dieta è tra i più rilevanti e soprattutto tra quelli più facilmente modificabili, trasformandola da potenziale fattore di rischio in un’arma a proprio vantaggio, da combinare con regolari controlli. Anche inserendo regolarmente broccoli, cavoletti di Bruxelles e altre verdure crucifere nel menu quotidiano, insieme con le noci.