Lenticchie, il segreto per renderle un piatto top

Lo zampone con le lenticchie è un classico sulel tavole di Natale. Questi legumi sono i più antichi del mondo: per un piatto di lenticchie Esau’ scambiò con il fratello la sua primogenitura. A differenza di fagioli, mais, patate (vengono tutti dalle Americhe postcolombiante), le lenticchie erano da noi adorate fin dai tempi degli egizi.

Un piatto di lenticchie è veloce e pratico: basta infatti bollirle per mezz’ora condirle con olio e siamo pronti. Ma c’è un però: anche se non hanno bisogno di ammollo, personalmente le tengo ugualmente a bagno una notte intera. Le lenticchie infatti hanno con sé delle antipatiche molecole, i fitati, chiamati antinutrienti; con l’ammollo i fitati vanno via e quindi il piatto di lenticchie è ancora piu salutare, soprattutto se condito con olio nuovo, salvia e peperoncino. E lo zampone? Non è certo un piatto leggero, ma una tantum rende la vita più gioiosa soprattutto se accompagnato da mezzo bicchiere di buon vino rosso.

C. V.