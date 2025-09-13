Le cellule del corpo cambiano la forma

Le cellule del corpo si adattano e cambiano forma per chiudere gli spazi vuoti e rimarginare ferite e lesioni. A questa curiosa conclusione è giunto uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Nature Cell Biology, e condotto da un team di scienziati del Tata Institute of Fundamental Research di Hyderabad e dell’Università di Birmingham.

Il team, guidato da Simran Rawal, Fabian Spill e Pradeep Keshavanarayana, ha osservato i meccanismi e le dinamiche interne che si susseguono a livello cellulare in caso di ferite. Stando a quanto emerge dall’indagine dello studio, le cellule si flettono seguendo la curvatura dello spazio e l’organizzazione delle strutture interne.

"Le cellule epiteliali - spiegano gli esperti che hanno preso parte allo studio scientifico - rivestono le superfici interne ed esterne del corpo, formando una barriera protettiva contro danni fisici, agenti patogeni e disidratazione. Queste unità biologiche svolgono un ruolo centrale nell’assorbimento dei nutrienti e nell’eliminazione dei prodotti di scarto, oltre a produrre sostanze come enzimi e ormoni".