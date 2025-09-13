L’ansia in matematica si studia all’università

L’Università di Trieste è tra i primi tre atenei al mondo per ricerche su un particolare tema della psicologia dello sviluppo, l’ansia nell’approccio alla matematica. Lo riporta un articolo di ‘Frontiers in Psychology’ che stila il ranking tra i laboratori accademici che si occupano di questo trend di ricerca. In un mondo sempre più ‘matematicizzato’ e fondato sul progresso tecnologico, la competenza matematica ha un ruolo per il successo degli studenti ed è una risorsa per opportunità lavorative.