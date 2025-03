L’ananas fa bene. Consigliato per artrosi e artrite

Con la pubblicazione nel 1584 del suo ultimo libro, la Cena delle Ceneri, il filosofo Giordano Bruno, frate domenicano, firmò la sua condanna a morte. Mente illuminata e grande astronomo, in questo libro, Bruno presentò le sue teorie sul cosmo basandosi soprattutto sulla rivoluzione copernicana. La tesi di Copernico prevedeva l’eliocentrismo,e cioè che era la terra a girare intorno al sole e non viceversa. Il povero filosofo venne subito ’attezionato’ dagli scagnozzi del Papa.

Fuggì quindi a Londra ospite dell’ambasciatore francese che cercò di proteggerlo in tutti i modi; ma Giordano venne richiamato con una scusa in Italia, dove fu subito arrestato e processato dalla Santa Inquisizione per eresia. Nessuno poteva mettere in dubbio le verità centenarie della chiesa, men che mai un piccolo ed irriverente frate domenicano. E quindi la sentenza: condannato a morire sul rogo bruciato vivo; probabilmente la morte più orribile visto che il condannato impiegava tanto tempo per perdere conoscenza. Bruno ebbe una piccola ’agevolazione’: gli fu messa una corona di petardi sulla fronte, per fargli perdere subito conoscenza. Eppure questo nobile frate era sempre stato ligio ai dettami della Chiesa soprattutto per il suo operato a favore dei disadattati: nella sua Nola in Campania assisteva poveri ed anziani servendo personalmente alla mensa. In più per essere vicino ai suoi fedeli che spesso morivano di fame, digiunava a lungo convinto che ciò fosse utile alla sua salute,visto che soffriva di artrite alle mani.

E non aveva torto: il digiuno purifica e potenzia il nostro corpo. Ed è quello che Giordano consigliò al suo amico Galileo Galilei, affetto anche lui da violente crisi di artrite dovute probabilmente al clima umido della laguna veneziana. ove i soggiornò per ben 18 anni insieme alla moglie Marina Gamba. Ma ahimè la scienza, allora come adesso, non produceva denari ed ecco che il nostro Galileo sopravvisse facendo oroscopi ai cortigiani del Doge: si proponeva come astrologo e non come astronomo.

Nel 1608 il fato gli venne incontro: aveva sentito parlare di un occhialaio olandese, tale Hans Lippershey, che inserendo due lenti in un tubo di piombo aveva creato uno strumento capace di amplificare la grandezza degli oggetti. Era nato il telescopio grazie al quale Galileo per primo visualizzò le 4 lune di Giove. Osannato dal Doge e dalla chiesa iniziò una carriera splendida coronata anche da un nuovo e giovanissimo amore. Ma un problema lo attanagliava: i violentissimi attacchi di artrite.

La cosa interessante è che egli curava questi attacchi con digiuni prolungati, e soprattutto con l’ananas un frutto da poco arrivato dalle Americhe ricco in bromelina, potentissima molecola antiinfiammatoria. Per chi è affetto da artrosi o artrite una dieta ricca in ananas è molto utile. Comunque prima di iniziare qualsiasi tipo di digiuno è importante avere il permesso del medico curante.