La pagella degli agrumi migliori: tutti promossi!

È tempo di agrumi, la migliore frutta del mondo; bere tutti i giorni una spremuta vuol dire assumere tanta Vitamina C e soprattutto tanto potassio, entrambi utilissimi al nostro organismo. Ma si può fare di più; se invece della spremuta di due arance mangiamo il frutto semplicemente sbucciandolo noi assumeremo anche la fibra bianca interna chiamata albedo, fibra utilissima per combattere la stipsi e per abbassare il colesterolo.

Quali sono i migliori agrumi? Dal punto di vista farmacologico senz’altro i pompelmi, potentissimi frutti, ricchi di una molecola chiamata naringenina capace addirittura di combattere il terribile virus della epatite C; e se combatte questi virus immaginiamo la loro potenza di fuoco contro i virus raffreddativi. E poi un agrume raro che si può mangiare anche con la buccia (ricchissima in oli essenziali), il Kum Quat ovvero il mandarino cinese. Ancora: il bergamotto, frutto calabrese capace di ramazzare i grassi inutili dalle nostre arterie.