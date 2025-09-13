La diagnosi precoce è un fattore determinante

In Italia circa il 20% degli ultra 64enni riferisce una diminuzione dell’udito, ma solo il 5% fa ricorso agli apparecchi acustici. Questo problema si fa più rilevante con l’avanzare dell’età, arrivando al 45% e tre quarti di questi non fa nulla per risolverlo. La raccomandazione medica è un fattore determinante per i pazienti a cercare aiuto. La diagnosi precoce è un fattore fondamentale per il successo di qualsiasi sforzo terapeutico. Progetto Udire è al fianco dei pazienti per informazioni e per un incontro con gli audioprotesisti e la logopedista per rispondere a tutte le domande su udito e cure dei problemi.