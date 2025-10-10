Kiwi come antidepressivo? Scoperta la molecola che agisce sull’umore

Il kiwi verde potrebbe diventare un alleato prezioso non solo per la salute fisica, ma anche per il benessere mentale.

Una ricerca condotta dal Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona ha infatti scoperto che l’acido chinico - un acido organico naturalmente presente in molti frutti, ma particolarmente in questo - ha effetti antidepressivi interessanti.

Una doppia prova raccolta in laboratorio

I ricercatori, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Plos One, hanno adottato un duplice approccio. Da un lato, grazie alla metabolomica (la scienza che studia l'insieme dei metaboliti in un sistema biologico) hanno ricostruito la “mappa chimica” del kiwi verde, individuando le molecole potenzialmente attive sull’umore. Dall’altro, hanno osservato il comportamento di cavie da laboratorio già comunemente utilizzate per studiare la depressione.

I risultati sono stati più che incoraggianti: negli animali il succo di kiwi verde ha dimostrato di ridurre, in maniera proporzionale alla quantità somministrata, i segni tipici di uno stato depressivo. Analizzando il sangue e il cervello delle cavie, sono emerse due molecole riconducibili al frutto: l’acido chinico e l’acido caffeico solfato.

In particolare, è stato rilevato che somministrando l’acido chinico puro si otteneva quasi lo stesso beneficio del succo intero, a riprova che proprio questa sostanza è la chiave dell’effetto antidepressivo attribuibile al kiwi verde. Ulteriore e importante dettaglio: altre molecole presenti nel kiwi sembrano amplificare l’efficacia dell’acido chinico, migliorandone l’assorbimento e il passaggio fino al cervello.

Le possibili applicazioni farmaceutiche

I ricercatori sono così sicuri delle potenzialità antidepressive dell’acido chinico presente nel kiwi da averne brevettato l’utilizzo prima della pubblicazione del loro studio. E’ quindi tutt’altro che utopistico immaginare la possibilità di un futuro impiego della sostanza come principio attivo naturale per farmaci o nutraceutici.

Se ulteriori ricerche confermeranno i dati ottenuti sugli animali anche nell’uomo, l’acido chinico potrebbe quindi diventare la base di nuovi integratori o prodotti medicinali per proteggere la salute mentale. L’idea di affiancare molecole naturali a farmaci tradizionali per i disturbi dell’umore si inserisce in una visione più ampia: quella di un approccio integrato e sostenibile al benessere, capace di unire efficacia clinica e origine naturale contro la depressione.

Perché inserire il kiwi nella dieta è già una buona mossa

Nell’attesa di nuovi sviluppi, vale comunque la pena inserire il kiwi nella propria dieta non solo per favorire il benessere mentale, ma anche per quello fisico.

Si tratta infatti di un frutto dalle eccellenti proprietà nutrizionali: poco calorico (circa 60-65 kcal per 100 g), è una delle fonti naturali più ricche di vitamina C, in quantità addirittura superiore a quella presente in agrumi e fragole, e fornisce anche buone dosi di vitamina E e vitamina K.

Il kiwi è anche molto ricco di fibre, sia solubili sia insolubili, che favoriscono la regolarità intestinale, contribuiscono al controllo del colesterolo e aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Contiene inoltre l’enzima actinidina, che facilita la digestione delle proteine, ed è un alimento caratterizzato da un basso indice glicemico, adatto quindi anche a chi deve controllare la glicemia.