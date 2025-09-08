La verità sugli integratori di olio di pesce e Omega-3 e le conseguenze sul cuore: cosa dice la scienza
Uno studio su oltre 450mila persone ha dimostrato un aumento del rischio di malattie nelle persone sane. Al contrario, aiuta chi ha delle patologie. Gli esperti. “Serve cautela”
Sempre più spesso si ricorre all’uso di integratori pensando, erroneamente, che siano innocui. In realtà, un utilizzo eccessivo o non giustificato da una carenza alimentare o da una specifica condizione può causare, come mostrano numerosi studi, danni alla salute, tossicità o interagire con i farmaci.
A confermarlo una recente ricerca pubblicata sul British Medical Journal, che evidenzia come gli integratori a base di olio di pesce, noti da decenni per la loro capacità di proteggere il cuore, alleviare l’infiammazione e migliorare la salute del cervello, potrebbero addirittura aumentare (e non diminuire) il rischio di malattie cardiovascolari nelle persone sane.
Cos’è l’olio di pesce
L’olio di pesce, ricavato da pesci grassi e oleosi come sgombro, trota, salmone o tonno, contiene una fonte concentrata di due acidi grassi: Omega-3, l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA). Per questo, viene utilizzato come integratore alimentare per la salute del cuore, poiché riduce i trigliceridi e il rischio cardiovascolare. Inoltre, ha proprietà antinfiammatorie utili per diverse patologie, favorisce lo sviluppo celebrale e visivo (soprattutto in gravidanza e allattamento) e può migliorare lo stato di pelle e capelli.
Aumenta il rischio di ictus e aritmie
Tuttavia, i benefici sul cuore sono stati osservati solo in chi soffre di patologie cardiovascolari. “Nelle persone in salute, l’uso regolare di integratori di olio di pesce è associato a un aumento del rischio del 13% di sviluppare aritmie e del 5% di avere un ictus – sottolineano gli autori dello studio –. Al contrario, l’integrazione può essere utile in coloro che soffrono di malattie cardiovascolari, nei quali è associata a una riduzione del 15% della progressione dalla fibrillazione atriale all’infarto e una diminuzione del 9% della progressione dall’insufficienza cardiaca all’esito fatale”.
Lo studio
I ricercatori si sono avvalsi dei dati della UK Biobank, il più grande database biomedico del Regno Unito, e hanno esaminato le informazioni cliniche di 415.737 persone senza malattie cardiovascolari di età compresa tra i 40 e 69 anni, di cui circa un terzo utilizzava regolarmente integratori di olio di pesce. Successivamente hanno monitorato la loro salute per quasi 12 anni, durante i quali 18.367 partecipanti hanno sviluppato fibrillazione atriale, 22.636 hanno avuto un infarto/ictus o hanno sviluppato insufficienza cardiaca, e 22.140 sono morte.
Tra coloro che avevano sviluppato fibrillazione atriale, sono stati riscontrati 3.085 casi di insufficienza cardiaca, 1.180 di ictus e 1.415 di infarto. Analizzando i risultati, il team di ricercatori ha concluso che l’uso regolare di integratori di olio di pesce può avere un duplice ruolo nella progressione delle malattie cardiovascolari, aumentando il rischio di patologie cardiache e ictus nelle persone con una buona salute cardiovascolare, e riducendo la probabilità di progressione della malattia e morte in chi aveva già una patologia cardiovascolare.
I ricercatori: “Serve cautela nell’uso dell'olio di pesce”
“I nostri risultati suggeriscono cautela nell’uso di integratori di olio di pesce per la prevenzione primaria a causa degli incerti benefici cardiovascolari e degli effetti avversi - dichiarano i ricercatori - Sono tuttavia necessari ulteriori studi per determinare se potenziali fattori confondenti modificano gli effetti degli integratori di olio di pesce nonché i meccanismi precisi legati allo sviluppo e alla prognosi degli eventi di malattia cardiovascolare”.