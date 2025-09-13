In Italia sono 7 milioni. Gli apparecchi acustici ridonano la socialità
Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono 360 milioni di persone nel mondo che presentano una diminuzione della capacità uditiva. In particolare in Italia si contano circa 7 milioni di ipoacusici. Secondo le stime questa cifra tenderà a raddoppiare nel giro di trent’anni. Nella maggior parte dei pazienti la perdita dell’udito è un processo degenerativo cronico, non patologico, che può essere gestito con gli apparecchi acustici.
È comunque necessario non trascurare alcun sintomo e intervenire tempestivamente. Oltre alle conseguenze sulla vita del paziente, tra cui il pericolo di depressione e isolamento sociale, degli studi recenti confermano infatti un legame tra problemi di udito trascurati e un rischio maggiore di diminuzione delle capacità cognitive. Occorre valutare il quadro clinico del paziente e arrivare a un’anamnesi completa per proporre le migliori soluzioni.
Il Tecnico Audioprotesista è un operatore sanitario laureato in tecniche audioprotesiche. Un audioprotesista si occupa di selezionare, fornire, adattare e controllare le protesi acustiche per la prevenzione e la correzione di deficit uditivi. Il Tecnico Audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.
Gli specialisti di Progetto Udire sono convinti che tutti possano vivere una vita migliore attraverso un udito migliore e, per questo, i nostri audioprotesisti si impegnano a educare e informare gli operatori e il pubblico sui problemi uditivi e a fornire una serie di servizi utili a pazienti e medici.
Dopo una valutazione completa da parte degli specialisti, al paziente può essere raccomandato un apparecchio acustico. In questa fase i professionisti sapranno distinguere e sottolineare le differenze tra apparecchio acustico e amplificatore: solo il primo è un dispositivo medico che può aiutare l’ipoacusico, mentre il secondo può danneggiare l’udito. Per la maggior parte delle persone che presentano ipoacusia e presbiacusia, l’uso di apparecchi acustici in entrambe le orecchie offre vantaggi significativi, tra cui il miglioramento della comprensione del parlato in situazioni sia silenziose che rumorose e una migliore capacità di localizzare le fonti sonore.
Gli audioprotesisti svolgono un ruolo fondamentale nella fase di scelta e adattamento all’apparecchio acustico. Viene portata avanti un’indagine audioprotesica, che comprende diverse prove, tonali, vocali e complementari, per proporre la soluzione acustica migliore per il paziente.
L.B.