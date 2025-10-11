’Il peso del silenzio’. Fibromialgia e violenza di genere

Il 17% delle persone con diagnosi di fibromialgia ammette di subire o avere subito episodi di violenza domestica. È il dato presentato alla Camera dei Deputati, dove è stata lanciata l’indagine promossa da CFU-Italia e Nido di Ana, associazione per la protezione di donne di Rieti. ’Il peso del silenzio’, questo il titolo, per verificare l’esistenza di un nesso tra violenza subita e insorgere della patologia. L’indagine, come ha spiegato Barbara Suzzi, Presidente CFU-Italia, parte proprio dal 17% – su un campione di 5mila test – emerso dall’indagine nazionale, anonima e ancora in corso, "lanciata da CFU-Italia nei mesi scorsi per comprendere prassi diagnostiche e qualità della vita delle persone con fibromialgia. Tra i 30 quesiti, uno riguardava appunto la violenza subita".

Di qui il percorso, parallelo e autonomo, intrapreso con Nido di Ana. "Alla base – ha spiegato Suzzi – ci sono studi che documentano l’incidenza di sovrapposizione dei sintomi psicologici e fisici tra le due malattie, con plausibile condivisione dei meccanismi fisiopatologici. La violenza fisica reiterata è responsabile di dolore cronico diffuso osseo e muscolo-tendineo". Analizzati anche i dati dello studio EpiWE (Epigenetics for Women) realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità con varie Università Italiane su donne vittima di violenza reclutate nei Pronto Soccorso e nei Centri Antiviolenza, che ha confermato come il trauma della violenza possa portare a modificazioni genetiche.

Lo svolgimento della nuova indagine prevede due differenti test indirizzati alle donne con fibromialgia e alle ospiti di Cav e case rifugio. L’evento è stato organizzato su iniziativa dell’onorevole Sergio Costa, Vice Presidente della Camera dei Deputati, che ha parlato di "due sofferenze che si intrecciano e che lo Stato non può ignorare".