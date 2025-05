Il gelso, bacca dolce con poche calorie

Chi passeggia in questo periodo per i parchi di Bologna noterà tantissimi alberi di gelso, carichi di deliziosi frutti che non si conoscono. Le piccole bacche, pur contenendo pochi zuccheri, sono molto dolci ed hanno poche calorie; una merenda con gelsi, mele, cannella e miele è semplicemente una delizia poco calorica.

Non solo: essendo frutti semiselvatici, non hanno bisogno di nessun pesticida, cosa questa molto importante per le api, che sono a rischio di estinzione a causa della chimica che ormai regna sovrana ovunque. Importante nei secoli passati anche l’albero (il fusto) del gelso: dalla sua corteccia fu ricavata nel 1500 della preziosa carta, sostituendo in breve il costosissimo papiro.