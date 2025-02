I legumi son buoni e fanno bene. Ma ne consumiamo troppo pochi

I legumi sono una buona fonte di proteine di origine vegetale e sono ricchi di micronutrienti, in particolare vitamine del gruppo B, ferro e zinco, e di fibra. Riducono il rischio di malattie cronico-degenerative, come malattie cardiovascolari, obesità, diabete, alcune tipologie di cancro e sono un alimento alla base della dieta mediterranea. inoltre, visto il basso impiego di risorse idriche per la loro coltivazione e alle ridotte emissioni di gas serra, sono a basso impatto ambientale . Ma oggi sono poco utilizzati. Dal progetto dell’ISS ARIANNA, Aderenza alla Dieta Mediterranea in Italia, su un campione di 3732 persone, meno della metà rispetta la frequenza di consumo raccomandata dalle Linee Guida per una Sana Alimentazione (2-3 porzioni di legumi a settimana). Il consumo annuo globale di legumi è in media di 7,77 kg pro capite: il più elevato in Africa (11,46 kg pro capite) e il più basso in Europa (2,97 kg). In Italia è è 9 g al giorno, cioè 3,28 kg all’anno.