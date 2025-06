I 10 frutti tropicali per la salute degli occhi: il segreto per quando fa caldo (e non solo)

Perfetti quando scoppia l’allarme caldo, per aiutare l’organismo a reidratarsi e reintegrare le sostanze perse con la sudorazione, i frutti tropicali sono anche utili per la salute degli occhi. "Molti di essi contengono grandi quantità di vitamina A e betacarotene, importanti per mantenere una visione corretta e prevenire malattie come la cecità notturna. Forniscono inoltre vitamina C, che mantiene in salute i vasi sanguigni degli occhi e riduce il rischio di cataratta e di degenerazione maculare senile”, spiega il dottor Sergio Ares, medico oculista e country manager di Clinica Baviera Italia.

“I frutti tropicali”, prosegue lo specialista, “sono poi particolarmente consigliati in estate anche perché contengono composti bioattivi come i flavonoidi e i carotenoidi, che aiutano a ridurre l'infiammazione oculare e a proteggere la retina dalla luce ultravioletta. Mentre il loro elevato contenuto di acqua aiuta a mantenere un'adeguata idratazione degli occhi, prevenendo secchezza e affaticamento visivo". Con la sua consulenza, ecco allora 10 frutti tropicali da inserire nella dieta durante la stagione più calda e da continuare a mangiare anche dopo per una vista sana.

1. Papaya

E’ ricca di tante sostanze fondamentali per la salute degli occhi: vitamina A, che contribuisce a mantenere la cornea in buone condizioni; beta-carotene, un antiossidante che contrasta l’azione dei radicali liberi ai danni delle cellule oculari; vitamina C ed E, potenti antiossidanti che riducono il rischio di degenerazione maculare e cataratta. Inoltre, la papaya assicura luteina e zeaxantina, due carotenoidi che si concentrano nella macula, una parte fondamentale della retina, aiutando a filtrare la dannosa luce blu emessa da computer e devices digitali e migliorando l'acutezza visiva.

2. Mango

E’ un'ottima fonte di vitamina A e di zeaxantina, nutrienti che favoriscono una buona visione notturna e proteggono la retina. Garantisce anche una buona dose di vitamina C, che tra le sue tante proprietà ha anche quella di contribuire alla formazione del collagene, essenziale per la struttura della cornea e dei vasi sanguigni dell'occhio.

3. Frutto della passione

Come i precedenti, anche il frutto della passione assicura una buona dose di vitamina A e C, preziose per la vista. Inoltre, l'alto contenuto di fibre contribuisce indirettamente al controllo del glucosio e quindi alla prevenzione della retinopatia collegata al diabete.

4. Ananas

Contiene molta vitamina C e anche bromelina, un enzima con proprietà antinfiammatorie che può aiutare chi soffre di occhio secco o di infiammazioni croniche della zona oculare.

5. Kiwi

È uno dei frutti con il più alto contenuto di vitamina C, ma fornisce anche luteina, zeaxantina, rame e vitamina E. Un mix perfetto di antiossidanti per contrastare l’invecchiamento dei tessuti oculari e di filtri naturali che proteggono la macula dalla luce blu, motivo per cui il kiwi è particolarmente consigliato a chi chi trascorre molto tempo con gli occhi incollati a computer e dispositivi elettronici.

6. Guaiava

Questo frutto tropicale è noto per contenere vitamina C in misura superiore a quella già alta degli agrumi tradizionali. Assicura anche vitamina A e composti antiossidanti come i flavonoidi, che proteggono il tessuto oculare dallo stress ossidativo. E’ quindi utile per la salute degli occhi a lungo termine.

7. Banana

Fornisce vitamina A, essenziale per una vista sana, e anche zinco e antiossidanti, anche se in quantità minori rispetto ad altri frutti tropicali. E’ invece ricca di potassio, minerale sempre da reintegrare nel periodo caldo perché perso con la sudorazione, e risulta particolarmente preziosa per il suo contenuto di dopamina e di vitamine del complesso B, benefiche per il corretto funzionamento del nervo ottico e quindi per una migliore interazione tra occhio e cervello.

8. Cherimoya

Originaria delle Ande, è anche noto come “frutto della crema” per la consistenza vellutata della sua polpa. Come la banana, contiene vitamina B6, potassio e antiossidanti che favoriscono la comunicazione tra nervo ottico e cervello. Fornisce anche piccole quantità di vitamina A.

9. Acerola

Detta anche “ciliegia delle Barbados”, è un vero e proprio concentrato di vitamina C: basta una piccola porzione per superare ampiamente il fabbisogno giornaliero raccomandato per la salute dell’intero organismo. Assicurandosi anche tutti i vantaggi della vitamina C per la salute della vista: favorire la rigenerazione del collagene nei tessuti oculari, proteggere la retina dal deterioramento, aumentare le difese dell'occhio contro pericolosi agenti esterni come i raggi Uv e l'inquinamento.

10. Pitahaya

Conosciuta anche come “frutto del drago”, è ricca di antociani, potenti antiossidanti che proteggono le cellule della retina dallo stress ossidativo. Fornisce inoltre vitamina C, ferro e omega-3, che migliorano l'ossigenazione degli occhi e la salute dei capillari oculari. Il suo contenuto di fibre e acqua contribuisce a mantenere una buona idratazione oculare, specie quando le temperature si innalzano, prevenendo secchezza e arrossamento degli occhi.