Carni lavorate, grassi e bibite dolci: ecco le dosi da non superare. Il rischio? “Malattie croniche”

Diversi studi hanno già evidenziato che carni lavorate, bevande zuccherate e grassi trans contribuiscono all’insorgere di malattie croniche. Fino a oggi però, non era mai stata quantificata quale dose di queste sostanze fosse sicura da assumere per non rischiare la salute. Una nuova ricerca, pubblicata su Nature Medicine, ha rivelato che il consumo di meno di una fetta di pancetta o di una lattina di soda al giorno è associato a un rischio più elevato di diabete di tipo 2, cancro al colon o cardiopatia ischemica. Quindi, ridurre al minimo l'assunzione di ciascuno di questi gruppi alimentari può abbassare significativamente il rischio di malattie croniche.

Per scoprire quanto questi alimenti contribuiscono al rischio di malattie, i ricercatori hanno valutato oltre 60 studi che in precedenza avevano indagato la relazione tra le tre categorie di alimenti e il rischio di diabete di tipo 2, cancro del colon-retto e cardiopatia ischemica. Un consumo abbondante di ciascun gruppo è stato costantemente associato a un rischio significativamente maggiore di malattie croniche.

Per quanto riguarda la carne trasformata, consumarne da 0,6 a 57 grammi (circa cinque fette di pancetta) al giorno era associato a un rischio maggiore rispettivamente dell'11% e del 7% di diabete di tipo 2 e cancro del colon-retto. Mangiarne 50 grammi al giorno (circa un hot dog) era associato a un rischio maggiore del 30% di diabete di tipo 2 e del 26% di cancro al colon. Il consumo di bevande zuccherate tra 1,5 e 390 grammi al giorno (circa una lattina) è stato associato a un rischio maggiore dell'8% di diabete di tipo 2 e a un rischio leggermente più elevato di cardiopatia ischemica. I grassi trans, che costituiscono dallo 0,25 al 2,56% delle calorie giornaliere, sono stati associati a un rischio maggiore del 3% di cardiopatia ischemica.

Non è ancora chiaro perché gli alimenti trasformati sembrano contribuire all’insorgere di malattie croniche, ma gli scienziati hanno diverse teorie. Ad esempio, sono stati collegati a un aumento dell'infiammazione e dello stress ossidativo, entrambi noti per contribuire al diabete e alle malattie cardiache. Ma è probabile che ci siano anche molti altri fattori in gioco:

Carni come hot dog, salsicce e affettati sono ricche di grassi, grassi saturi e sodio. Mangiarne troppi può influire sui livelli di lipidi e aumentare il colesterolo e la pressione sanguigna. Le tecniche utilizzate per produrli – come affumicatura, stagionatura e cottura ad alte temperature – possono anche portare alla formazione di composti nocivi cancerogeni e che danneggiano il DNA.

Per non parlare del fatto che le carni lavorate sono anche ricche di nitrati e nitriti, additivi collegati al cancro del colon-retto e ad altri tumori. Inoltre, secondo alcune ricerche, il ferro eme, presente nella carne rossa, può potenzialmente causare il cancro al colon danneggiandone la parete.

Il consumo regolare di bevande zuccherate può contribuire all'obesità o al sovrappeso, i principali fattori di rischio per le malattie cardiache. Le calorie che assumiamo attraverso i liquidi non contribuiscono al senso di sazietà, quindi, bevendo bibite gassate e succhi di frutta, tendiamo ad assumere più calorie del necessario per sentirci sazi.

La ricerca dimostra anche che gli zuccheri aggiunti possono alterare il microbioma intestinale e ridurre la diversità dei batteri. Questo può compromettere la capacità dell'organismo di assorbire i nutrienti, innescare infiammazioni e portare a una disregolazione metabolica.

Troppi grassi trans – aggiunti a prodotti confezionati come torte, biscotti, pizze surgelate e cracker per migliorarne il sapore e la consistenza – possono aumentare i livelli di LDL (il colesterolo "cattivo") e diminuire quelli di HDL (il colesterolo "buono"). Ognuno di questi fattori è fortemente associato alle malattie cardiache e, quando compaiono entrambi, il rischio aumenta ulteriormente.

Gli scienziati stanno iniziando ora a capire quali quantità di alimenti trasformati possano essere sicure da consumare regolarmente. In generale, tuttavia, è meglio limitarne il consumo. Un eccesso di qualsiasi alimento è generalmente dannoso tanto che, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che "le persone che mangiano carne ne moderino il consumo per ridurre il rischio di cancro del colon-retto".

Se si desidera davvero mangiarli, è meglio assumerli al massimo a una o due volte al mese. Lo stesso vale per le bevande zuccherate, da bere una volta ogni tanto. Tuttavia, se si consumano abbastanza fibre e proteine, si rispetta il proprio fabbisogno calorico e si limita l'assunzione di grassi e zuccheri quasi tutti i giorni, allora un hot dog o una bevanda zuccherata ogni tanto non fanno male.

Per quanto riguarda i grassi trans, invece, in Italia non c’è un divieto totale al loro utilizzo, ma ci sono regole molto restrittive sulla loro presenza negli alimenti che non può superare il 2% dei grassi totali. Meglio fare attenzione quindi a tutti gli alimenti trasformati che potrebbero contenerne anche una minima quantità.