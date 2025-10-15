La frutta riduce l’effetto dell'inquinamento sui polmoni: ecco quanto devi mangiarne

Mangiare più frutta può ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla funzionalità polmonare, in particolare nelle donne. Lo afferma uno studio condotto dai ricercatori del Centre for Environmental Health and Sustainability dell'Università di Leicester, nel Regno Unito, presentata al recente Congresso della European Respiratory Society svoltosi ad Amsterdam.

"Oltre il 90% della popolazione mondiale è esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori alle linee guida dell'OMS – spiega Pimpika Kaewsri – e numerose ricerche dimostrano che l'esposizione a livelli di inquinamento atmosferico più elevati è associata a una ridotta funzionalità polmonare. Al contrario, una dieta sana, ricca di frutta e verdura, è stata collegata a un suo miglioramento. Quindi, volevamo verificare se una dieta specifica o determinati gruppi alimentari potessero modificare o mitigare parzialmente gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico sulla funzionalità polmonare”.

Tutte le novità della ricerca

Utilizzando i dati della UK Biobank relativi a circa 200.000 partecipanti, lo studio ha confrontato le abitudini alimentari delle persone – incluso il consumo di frutta, verdura e cereali integrali – con la loro funzionalità polmonare (FEV1, la quantità di aria espirata in un secondo) e la loro esposizione all'inquinamento atmosferico sotto forma di particolato fine (PM2.5). Il team ha anche tenuto conto di altri fattori come età, altezza e status socioeconomico.

Per ogni aumento di cinque microgrammi per metro cubo d'aria nell'esposizione al PM2.5, è stata osservata una riduzione di 78,1 ml del FEV1 nel gruppo a basso consumo di frutta, contro una riduzione di soli 57,5 ml in quello ad alto consumo di frutta.

"Il nostro studio – afferma Kaewsri – ha confermato che una dieta sana è collegata a una migliore funzionalità polmonare sia negli uomini che nelle donne, indipendentemente dall'esposizione all'inquinamento atmosferico. E che le donne che consumavano quattro porzioni di frutta al giorno o più sembravano avere minori riduzioni della funzionalità polmonare associate all'inquinamento atmosferico, rispetto a quelle che consumavano meno frutta”. Il ruolo di antiossidanti e antinfiammatori

Ecco il segreto antismog della frutta

Questo effetto potrebbe essere in parte spiegato dai composti antiossidanti e antinfiammatori naturalmente presenti nella frutta. Potrebbero infatti, contribuire a mitigare lo stress ossidativo e l'infiammazione causati dalle particelle sottili, compensando potenzialmente alcuni delle conseguenze nocive dell'inquinamento atmosferico sulla funzionalità polmonare", sottolinea Kaewsri.

Le donne sono più “protette”

Lo studio ha anche osservato che, nella popolazione studiata, gli uomini hanno generalmente riportato un consumo di frutta inferiore rispetto alle donne. "Questa differenza nei modelli alimentari potrebbe aiutare a spiegare perché il potenziale effetto protettivo della frutta contro l'inquinamento atmosferico sia stato osservato maggiormente nelle donne", conclude.