Energy drink pericolosi per la salute? Cosa dice davvero la scienza su taurina e leucemia

Gli energy drink sono molto popolari, soprattutto tra i giovani che spesso li consumano solo per dissetarsi, alla stregua delle classiche bibite. Un nuovo studio suggerisce però che potrebbero essere pericolosi la salute. Pubblicato di recente su Nature, ha infatti evidenziato una connessione tra la leucemia, un tipo di tumore del sangue, e la taurina, un aminoacido naturale aggiunto a molte bevande energetiche.

L’autore, Jeevisha Bajaj, PhD, professore associato presso il Dipartimento di Genetica Biomedica dell'University of Rochester Medical Center di New York, precisa però che nonostante la correlazione sia concreta, la ricerca non prova che il consumo di taurina aumenti il rischio di sviluppare la leucemia.

Cosa ha scoperto lo studio

I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti sui topi e hanno scoperto che le cellule leucemiche possono usare la taurina per alimentare la loro crescita, rendendo un "tumore già molto aggressivo ancora più violento - spiega Bajaj - questo però non significa che la taurina sia responsabile dell’insorgenza del tumore, non abbiamo prove a riguardo".

Lo studio però, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per dimostrarlo, suggerisce che impedire alle cellule tumorali di utilizzare la taurina per incrementare la loro crescita potrebbe essere un mezzo efficace per trattare la leucemia.

Taurina sì o no? Ecco cos’è e dove si trova

La taurina viene prodotta dal corpo umano e svolge un ruolo importante in molti processi fisiologici, dal supportare il sistema nervoso e immunitario alla regolazione delle funzioni cellulari. Inoltre, questo aminoacido si trova naturalmente anche nella carne, nei frutti di mare e nei latticini e viene aggiunto a molte bevande energetiche – dove raggiunge concentrazioni da 100 a 1.000 volte superiori a quelle degli alimenti – così come a proteine in polvere e integratori sportivi, perché sembra essere benefico per ottimizzare le prestazioni atletiche.

Tuttavia, non ci sono prove che gli energy drink o l'esposizione a elevate quantità di taurina, aumentino il rischio di insorgenza di leucemia e quindi, non sembra essere necessario modificare la propria alimentazione abituale. Alla luce dei risultati dello studio, le uniche persone che potrebbero considerare di evitare le bevande energetiche contenenti taurina sono coloro che hanno già la leucemia o sono in remissione dalla malattia.

Altre implicazioni per la salute

Sebbene alcune ricerche abbiano dimostrato che il consumo di taurina offre benefici per la salute, come il miglioramento del benessere cardiovascolare, nuovi studi stanno valutando se il consumo di bevande energetiche inneschi cambiamenti nella flora batterica intestinale che potrebbero aumentare il rischio di cancro del colon-retto. In attesa di dati certi, ci sono ben altri motivi per evitare gli energy drink.

Queste bevande tendono a essere ricche di zuccheri, un fattore di rischio ben noto per diabete e malattie cardiache, e gli alti livelli di caffeina possono interferire con il sonno, causare ansia e nervosismo e, in rari casi, persino portare a problemi cardiovascolari gravi o fatali.