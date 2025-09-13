Cuffia malandata. Un sessantenne su tre ha dolore

di Alberto Levi

Un dolore alla spalla che non passa, fatica nei movimenti, magari uno ’scatto’ fastidioso ogni volta che si solleva il braccio. È così che si manifesta, spesso, una lesione alla cuffia dei rotatori, una complessa struttura di tendini e muscoli che consente alla spalla di muoversi in tutte le direzioni. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT accende i riflettori su un problema diffuso, soprattutto dopo i 60 anni, ma non raro tra i più giovani: in Italia, secondo i dati SIOT, circa il 30% degli over 60 presenta alterazioni o rotture della cuffia dei rotatori, con una quota crescente anche tra i più giovani, in particolare tra gli sportivi o chi svolge lavori particolarmente usuranti.

Non è quindi solo una questione d’età: "Una cuffia malandata può essere il risultato di una degenerazione progressiva – spiega Erika Viola, consigliere SIOT e Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia, ASST Cremona, Ospedale di Cremona – legata al tempo, al fumo o alla postura sbagliata, ma anche a un trauma improvviso, come una caduta o un movimento sbagliato. Sport praticati senza preparazione, possono aumentare il rischio, così come una familiarità per queste patologie. Non sempre serve operare, ma è importante riconoscere i segnali d’allarme e intervenire con le giuste terapie". Dolore alla spalla, soprattutto notturno o durante i movimenti sopra la testa, debolezza, difficoltà nei movimenti, sensazioni di ’scatto’ o ’schiocco’ sono sintomi da non sottovalutare. "Le lesioni della cuffia dei rotatori – aggiunge Viola – possono essere anche molto dolorose, a seconda della loro posizione, dimensione e dell’età. È importante non sottovalutare il dolore, soprattutto se peggiora. La diagnosi inizia con una visita accurata, supportata da esami mirati: non sempre una lesione visibile è la vera causa dei sintomi".

"La chirurgia – evidenzia Pietro Simone Randelli, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia-SIOT, ordinario di Ortopedia dell’Università di Milano e direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Gaetano Pini – è indicata nei casi di dolore persistente e debolezza marcata, ma molte lesioni, specie se parziali, possono essere gestite con infiltrazioni mirate, fisioterapia e controlli periodici".

Ecco 10 consigli per mantenere le spalle in salute. Non trascurare il dolore alla spalla: è un segnale importante. La postura del tronco e delle scapole si modifica nel corso degli anni e può contribuire all‘insorgenza di conflitto e lesioni della cuffia. Non sovraccaricare le spalle con borse pesanti o zaini sbilanciati; per le donne utilizzare reggiseni con spalline ampie o modelli sportivi durante l‘attività fisica. Limitare pesi eccessivi e movimenti ripetuti al di sopra delle spalle se non si è allenati. Fare sempre riscaldamento, defaticamento e stretching in caso di sport.

Non tutti gli sport fanno bene alle spalle: in particolare i cosiddetti sport overhead (con gli arti al di sopra della testa), possono usurare precocemente i tendini della cuffia dei rotatori e la capsula articolare. La spalla è un‘articolazione che, se immobilizzata, tende a irrigidirsi: quando rigidità e dolore compaiono, può svilupparsi una "capsulite adesiva": è importante riconoscerne l‘esordio per attivare una strategia vincente.

Affidarsi a un professionista ortopedico se insorgono sintomi: essere precoci permette di ridurre la cronicizzazione delle lesioni. Le infiltrazioni alla spalla assieme alla fisioterapia spesso sono risolutive. In pazienti selezionati, la chirurgia della cuffia dei rotatori della spalla effettuata da professionisti della SIOT, può permettere un ritorno a una vita sportiva e relazionale normale.