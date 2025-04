Contro il colesterolo e con poche calorie

Le fave fresche sono vere armi contro il colesterolo in eccesso, perché ricchissime di fitosteroli, sostanze considerate come veri spazzini delle nostre arterie spesso invase da grassi poco simpatici. I loro meriti non finiscono qui: forniscono vitamine e sali minerali, ma soprattutto contengono fibre che ramazzano il nostro colon allontanando le cellule pericolose.

Un altro grande merito è quello di avere pochissime calorie, e quindi sono molto utili nelle diete dimagranti; mangiare un etto di fave fresche degusciate prima di pranzo e cena, vuol dire saziarsi con un alimento non solo nutriente ma anche notevolmente spezzafame.