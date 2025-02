Come aumentare le difese immunitarie con la malva

Un prezioso alleato naturale utilizzato da secoli per il benessere dell'organismo è la tisana alla malva. Questa pianta erbacea perenne dai caratteristici fiori viola richiama i profumi delicati e le note erbacee delle regioni mediterranee; cresce spontaneamente in prati, campi e giardini.

Proprietà della malva

Il valore fitoterapico della malva dipende soprattutto dalla ricchezza di principi attivi benefici, tra cui spiccano le mucillagini. Queste ultime sono sostanze che conferiscono alla pianta proprietà emollienti, protettive e lenitive, in particolare per quanto riguarda le mucose. La malva, inoltre, contiene flavonoidi, potenti antiossidanti con effetti antinfiammatori e buone dosi di vitamine A, C ed E, che contribuiscono al rafforzamento del sistema immunitario. Altre componenti preziose sono i tannini, dalle proprietà astringenti, e i sali minerali quali il potassio, il magnesio e il calcio, essenziali per il metabolismo e la salute delle ossa.

Benefici della malva

Grazie a queste caratteristiche, la malva è stata impiegata per secoli nella medicina popolare per trattare in modo naturale infiammazioni e non solo. Spiegano gli esperti sul ‘Journal of Medicinal Plants Studies’: “Questa pianta possiede proprietà antiossidanti attribuite all'elevato contenuto di composti fenolici e flavonoidi. Tali componenti aiutano a neutralizzare i radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo nell'organismo, da cui scaturiscono i processi di invecchiamento e varie patologie, tra cui malattie epatiche, cardiovascolari e neurodegenerative”. Da diversi studi, poi, emergono anche le proprietà antinfiammatorie della malva, nonché l’attività antibatterica e antivirale contro diversi agenti patogeni. “La malva è tradizionalmente utilizzata per trattare disturbi dermatologici, come la dermatite atopica”, concludono gli studiosi. Le sue proprietà emollienti la rendono utile anche per combattere la stitichezza in modo delicato e naturale, mentre la sua azione depurativa favorisce l'eliminazione delle tossine, supportando la funzione renale.

Come preparare la tisana alla malva

Se viene consumata sotto forma di tisana, la malva aiuta a ridurre lo stress e a favorire il rilassamento. Calma la tosse e lenisce la gola secca e infiammata. Come viene sottolineato anche sul giornale ‘Medical News Today’, per preparare una tisana (con diverse parti della pianta, incluse le radici) o un infuso (in questo caso, utilizzando solo foglie e fiori) è sufficiente versare acqua bollente sulle componenti essiccate, coprire e lasciare in infusione per 5-10 minuti. Quindi si filtra tutto. Un'altra opzione è quella di utilizzare bustine pronte lasciandole in infusione per un massimo di 10 minuti. “Per una nota di dolcezza in più si può aggiungere miele, che a sua volta possiede proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie”, suggeriscono gli esperti.