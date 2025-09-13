Cieli sempre più ‘pet friendly’ per gli animali domestici

Cieli pet friendly non solo in Italia, ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai nostri amici

animali la possibilità di volare “on board” quali componenti della nostra famiglia.

L’Information Paper contenente le proposte Enac, che sarà presentato il 24 settembre, a Montreal, nel corso della 42esima Assemblea generale ICAO, è stato anticipato, dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, per una condivisione ECAC, European Civil Aviation Conference, nella 74esima riunione speciale dei Direttori Generali, a Berna.

Il documento il 24 settembre, verrà illustrato a latere dell’Assemblea ICAO a Montreal, in uno Skytalk, dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e dall’AD di ITA Airways Joerg Eberhart, evidenziando come il nostro Paese sia il primo a riconoscere gli

animali

domestici come componenti della famiglia, come sancito dalla Costituzione, rendendo questi valori patrimonio di tutta la comunità internazionale dell’aviazione civile.