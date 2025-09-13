  1. Home
  2. Alimentazione
  3. Cieli sempre più ‘pet friendly’ per gli animali domestici

Cieli sempre più ‘pet friendly’ per gli animali domestici

Cieli pet friendly non solo in Italia, ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai nostri amici animali la possibilità...

di Redazione Salus
13 settembre 2025
Cieli pet friendly non solo in Italia, ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai nostri amici animali la possibilità...

Cieli pet friendly non solo in Italia, ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai nostri amici animali la possibilità...

XWhatsAppPrint

Cieli pet friendly non solo in Italia, ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai nostri amici

animali la possibilità di volare “on board” quali componenti della nostra famiglia.

L’Information Paper contenente le proposte Enac, che sarà presentato il 24 settembre, a Montreal, nel corso della 42esima Assemblea generale ICAO, è stato anticipato, dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, per una condivisione ECAC, European Civil Aviation Conference, nella 74esima riunione speciale dei Direttori Generali, a Berna.

Il documento il 24 settembre, verrà illustrato a latere dell’Assemblea ICAO a Montreal, in uno Skytalk, dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e dall’AD di ITA Airways Joerg Eberhart, evidenziando come il nostro Paese sia il primo a riconoscere gli

animali

domestici come componenti della famiglia, come sancito dalla Costituzione, rendendo questi valori patrimonio di tutta la comunità internazionale dell’aviazione civile.

© Riproduzione riservata