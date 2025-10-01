Il cibo spazzatura danneggia la memoria: ecco perché. Aumenta il rischio demenza e Alzheimer

La dieta ha un impatto sul cervello molto più forte di quanto pensiamo. Un nuovo studio dei ricercatori della ‘School of Medicine dell’UNC University of North Carolina’, ha scoperto che il cibo spazzatura riprogramma il centro della memoria del cervello aumentando il rischio di disfunzione cognitiva. Questa nuova ricerca apre le porte a interventi precoci che possono prevenire anche la perdita di memoria a lungo termine associata all'obesità.

La scoperta

Guidati da Juan Song, PhD, ricercatore principale, professore di farmacologia della UNC School of Medicine e membro dell'UNC Neuroscience Center, e da Taylor Landry, PhD e ricercatore del Dipartimento di Farmacologia dell’UNC, gli scienziati hanno scoperto che un gruppo specifico di cellule cerebrali nell'ippocampo, gli interneuroni CCK, diventano eccessivamente attivi con una dieta ricca di grassi (come il tipico cibo spazzatura occidentale), a causa di una ridotta capacità del cervello di ricevere glucosio (zucchero).

Questa iperattività interrompe il modo in cui l'ippocampo elabora la memoria, anche dopo solo pochi giorni. Lo studio ha anche dimostrato che una proteina chiamata PKM2, che controlla il modo in cui le cellule cerebrali utilizzano l'energia, svolge un ruolo chiave.

“Sapevamo che la dieta e il metabolismo possono influenzare la salute del cervello – dichiara Song – ma non ci aspettavamo di trovare un gruppo così specifico e vulnerabile di cellule cerebrali, gli interneuroni CCK, nell'ippocampo, direttamente alterati dall'esposizione a breve termine a una dieta ricca di grassi. Ciò che ci ha sorpreso di più è stata la rapidità con cui queste cellule hanno modificato la loro attività in risposta alla ridotta disponibilità di glucosio e come questo cambiamento fosse sufficiente a compromettere la memoria".

I risultati dello studio

I ricercatori hanno sottoposto dei modelli murini a una dieta ricca di grassi simile al cibo spazzatura prima di iniziare i test. Dopo solo quattro giorni di questa particolare alimentazione, i risultati hanno mostrato che gli interneuroni CCK nel centro della memoria del cervello sono diventati anormalmente attivi.

Questo suggerisce il che il junk food può influenzare il cervello quasi immediatamente, ben prima dell'insorgenza di aumento di peso o di diabete. I risultati della ricerca evidenziano anche quanto i circuiti della memoria siano sensibili alla dieta, sottolineando l'importanza dell'alimentazione nel mantenimento della salute del cervello. Una dieta ricca di grassi saturi potrebbe potenzialmente portare a un rischio elevato di sviluppare malattie neurodegenerative, come la demenza e l'Alzheimer.

Modificare la dieta: l’efficacia del digiuno intermittente

Lo studio ha anche dimostrato che il ripristino dei livelli di glucosio nel cervello ha effettivamente calmato i neuroni iperattivi e risolto i problemi di memoria nei topi. Inoltre, ha evidenziato che interventi come modifiche dietetiche o approcci farmacologici possono essere efficaci nel preservare la salute del cervello in caso di neurodegenerazione correlata all'obesità.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che interventi dietetici come periodi di digiuno intermittente a seguito di una dieta ricca di grassi erano sufficienti a normalizzare gli interneuroni CCK e migliorare la funzione mnemonica.

Riduzione di demenza e Alzheimer

"Questo lavoro evidenzia come ciò che mangiamo possa influire rapidamente sulla salute del cervello e come interventi precoci, sia attraverso il digiuno che attraverso la terapia farmacologica, possano proteggere la memoria e ridurre il rischio di problemi cognitivi a lungo termine legati all'obesità e ai disturbi metabolici – sottolinea Song –. A lungo termine, tali strategie potrebbero contribuire a ridurre il crescente peso della demenza e dell'Alzheimer legati ai disturbi metabolici, offrendo un'assistenza più olistica che si rivolga sia al corpo che al cervello”.

I prossimi step

Questo studio prosegue con l’obiettivo di comprendere meglio come i neuroni interrompano i ritmi cerebrali che supportano la memoria. I ricercatori intendono verificare se le terapie mirate testate sui topi possano essere trasposte all'uomo e in che modo una dieta ricca di grassi possa essere un fattore determinante nel morbo di Alzheimer. Saranno inoltre esplorati interventi basati sullo stile di vita, come modelli alimentari che stabilizzano il glucosio cerebrale, per verificare se offrano benefici protettivi.