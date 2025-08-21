Dieta ricca di carote? Uomini, attenti: sono un superfood, ma possono far male al sesso

Le carote sono da sempre considerate un alimento salutare, un vero e proprio “superfood” grazie ai loro molteplici effetti positivi sull’organismo. Ricche di antiossidanti (che contrastano l’invecchiamento dei tessuti favorendo la prevenzione di numerose malattie), sono anche definite amiche della vista e preziose alleate del nostro sistema immunitario.

Un recente studio condotto in Cina e pubblicato sulla rivista Archives of Medical Science fa però suonare un campanello d’allarme per la dieta maschile: consumare troppe carote può favorire la comparsa di una disfunzione erettile.

Un rischio superiore del 60%

Sviluppata dall’autorevole Peking University Hospital di Pechino, la ricerca ha sfruttato un ampio database di uomini per verificare un eventuale collegamento tra livelli elevati di diversi composti nutritivi nell’organismo e la comparsa di problemi che ostacolano la performance sessuale.

L’indagine ha verificato un legame significativo solo con i caroteni, sostanze naturalmente presenti nelle carote e in altri alimenti arancioni come patata dolce, zucca, albicocca e mango. In particolare, è emerso che una dieta eccessivamente ricca di caroteni innalza di quasi il 60% il rischio di andare incontro a disfunzione erettile rispetto a chi ne assume quantità moderate.

Perché i caroteni possono influire sulla funzione sessuale

I caroteni vengono trasformati dall’organismo in vitamina A, essenziale e benefica per la salute delle cellule grazie alle sue proprietà antiossidanti. Tuttavia, i ricercatori ipotizzano che un eccesso di caroteni possa danneggiare l’endotelio, il rivestimento interno dei vasi sanguigni: da qui il negativo effetto sul sesso, perché durante l’eccitazione sessuale proprio le cellule endoteliali sono predisposte a rilasciare ossido nitrico, la sostanza chimica che innesca l’afflusso di sangue al pene e permette l’erezione.

Se il funzionamento dell’endotelio è compromesso, l’intero processo naturale può quindi vedere indebolita la sua azione, con la conseguente comparsa di problemi di disfunzione erettile.

Servono approfondimenti, ma...

Gli autori dello studio sottolineano che il legame tra un eccesso di caroteni nell’organismo maschile e il rischio di disfunzione erettile necessita di ulteriori approfondimenti per chiarire gli esatti meccanismi biologici. Nonostante questo, il messaggio è chiaro: anche gli alimenti più salutari, se consumati in eccesso, possono avere effetti indesiderati.

La raccomandazione finale da parte dei medici cinesi è quindi quella di mantenere una dieta equilibrata, varia e senza eccessi, in cui le carote devono essere ritenute un cibo prezioso, ma da assumere a loro volta con moderazione. Per fare bene tanto alla vista quanto alla vita sessuale.