Un bambino su due non mangia verdure: 5 consigli della nutrizionista per una dieta sana

“Le verdure non sono semplici contorni, ma alimenti con molte proprietà nutrizionali in grado di contribuire alla salute del nostro organismo. Se i bimbi li rifiutano s’impoverisce l’alimentazione di tutta la famiglia”. La dichiarazione, in occasione dell’Eat Your Vegetables Day, una ricorrenza nata negli Stati Uniti e celebrata il 17 giugno che si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mangiare, in una dieta sana ed equilibrata, le verdure, è di Laura De Gara dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nestlé, il problema, in Italia, inizia dai bambini che rifiutano le verdure fino alla famiglia che si fa condizionare nella spesa allontanandosi da un regime alimentare variegato: sono quasi 1 su 2 (46,4%) i bambini che non gradiscono verdure e legumi. A risentirne, dunque, è l’intera popolazione. Ad avvalorare questa tesi è un recente studio sulla longevità pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, che, per un periodo di 30 anni ha monitorato le diete e il processo d’invecchiamento di oltre 100mila persone di mezza età, scoprendo che, raggiunti i 70 anni, solo il 10% dei partecipanti alla ricerca mostrava un “invecchiamento sano”, considerando, oltre a problematiche di tipo fisico (come difficoltà a deambulare, diabete, patologie cardiache, problemi di pressione e patologie croniche di varia natura) anche sofferenze di natura cognitiva come carenze di memoria e stati depressivi. Ad invecchiare meglio sono stati coloro che, negli anni, hanno seguito un regime alimentare più vario ed equilibrato, includendo i vegetali: tra gli 8 regimi alimentari che hanno reso i migliori risultati, vi è anche la dieta mediterranea.

“Le verdure sono veri e propri alleati per la nostra salute, alimenti ricchi di vitamine e altri micronutrienti anche in grado di proteggerci da malattie croniche e allungare la nostra vita – conferma Laura De Gara, presidente della Laurea Magistrale in Nutrizione Umana e prorettrice vicaria del Campus Bio-Medico di Roma –. Vanno consumate ogni giorno, in varietà e quantità adeguate, per dare gusto e colore alla tavola e, al tempo stesso, prevenire rischi per il futuro. Fare in modo che i nostri figli, e in generale i nostri cari, siano in grado di apprezzare questi cibi è un dovere educativo e una responsabilità verso la propria famiglia ma anche nei confronti delle nostre comunità. Tollerare abitudini alimentari scorrette o diete poco varie e povere di vegetali espone a maggiori rischi di dover ricorrere a farmacoterapia in futuro, incidendo sui costi dei sistemi sanitari. E questo vale anche per i giovanissimi, tra i quali maggiore, purtroppo, è la propensione a ignorare o a rifiutare i vegetali come componenti essenziali del loro regime alimentare”, conclude De Gara.

Il fenomeno dell’allontanamento da verdure e legumi, come illustra l’Osservatorio Nestlé, riguarda tutte le fasce di età, ma è particolarmente rilevante tra i più piccoli. I quali, peraltro, mostrano di avere difficoltà anche con altri alimenti che contribuiscono a variare e a rendere più salutare l’alimentazione quotidiana, quali pesce (31,4%), cereali (20,3%), carne (19,3%) e frutta (16,9%). Ma in 6 famiglie su 10 (58,5%) sono i bambini che accompagnano la mamma (nel 49,2% dei casi, nel 30% il papà) al supermercato, indirizzandone inevitabilmente anche gli acquisti: “Queste abitudini alimentari finiscono per condizionare tutta la famiglia. Se è il bambino che decide il contenuto dei sacchi della spesa e se il bambino mostra di rifiutare determinati alimenti, quelli non verranno consumati o verranno consumati in quantità minori anche dai famigliari: genitori, fratelli e sorelle. Così si impoverisce il regime alimentare di tutta la famiglia, con i rischi conseguenti in termini di tutela della salute e del benessere. Una tendenza a non consumare i vegetali produrrà, sul lungo termine, conseguenze negative per la longevità e il benessere della popolazione”.

Cinque consigli della nutrizionista per fare mangiare la necessaria quantità di verdure ai bambini

Come è possibile, allora, convincere i bambini a seguire un’alimentazione più varia e sana?

Ecco 5 consigli per promuovere il consumo di verdure che emergono dal progetto Nutripiatto, pensato proprio per abituare i bambini alla buona prassi realizzato da Osservatorio Nestlè con Campus Bio-Medico di Roma.

#1 Verdure di colori diversi : più colori si mettono nel piatto, più nutrienti e antiossidanti si introducono nella dieta. I colori, inoltre, possono avere un effetto divertente e convincente per i bambini. È possibile stimolare la curiosità dei bimbi raccontando storie sulle verdure, illustrandone e rendendone attraenti i benefici. Le verdure sono fondamentali, ma vanno sempre integrate in un’alimentazione varia e bilanciata, senza escludere altri alimenti.

#2 Coinvolgimento e gioco: sono 4 su 10, secondo l’Osservatorio Nestlé, i bimbi che aiutano regolarmente chi si prende cura di loro a cucinare. Coinvolgerli nella preparazione delle verdure, facendo in modo che aiutino a pulirle e prepararle, può favorire la loro curiosità verso questi alimenti.

#3 Verdure in sughi e snack: se un bambino non mangia le verdure, sarebbe sbagliato fargli vivere questa mancanza come un’imposizione. L’importante è introdurle progressivamente nella sua alimentazione, cambiandone le abitudini in maniera soft. È possibile ad esempio aggiungere le verdure in primi piatti, panini e snack con sughi vegetali o piadine.

#4 Ricette sempre nuove: cambiare spesso le modalità di preparazione dei vegetali è d’aiuto. Allo stesso modo si possono tagliare le verdure in forme divertenti come stelline e fiorellini rendendo il piatto più attraente.

#5 Condivisione: mangiare insieme, preparando piattoni dai quali possa servirsi tutta la tavolata, aiuta a trasmettere il valore delle verdure anche ai più piccoli. Se poi nella ‘ricetta’ si riesce ad aggiungere un po’ di allegria, meglio: la tavola deve essere un piacevole momento conviviale.